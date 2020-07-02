伊拉克疫情恶化催生黑市血浆交易 卫生部门称必须打击

新华社巴格达7月1日电（记者张淼）近期随着伊拉克新冠疫情持续恶化，在该国出现了倒卖治愈患者恢复期血浆的情况，其高风险性引发卫生当局担忧。伊拉克国家输血中心主任哈米德·萨阿迪近日接受新华社记者采访时表示，黑市血浆交易已成为严重问题，伊拉克卫生部必须打击这种现象。

防控规划薄弱和处置失当等原因致伊拉克疫情恶化，伊拉克已演变成中东地区疫情重灾区之一。连日来，伊拉克每日新增确诊病例数维持在2000多例的高位。截至7月1日全国累计确诊病例达51524例，累计死亡2050例。

病例数剧增之下，伊拉克医疗系统面临重压，定点收治医院里人满为患，且缺少呼吸机等基础性设备支持。对危重症新冠患者的救治，伊拉克卫生部在多省尝试采取治愈患者恢复期血浆疗法，呼吁康复患者通过伊拉克国家输血中心捐献血浆救助他人。

黑市上，缺医少药的伊拉克民众将患者恢复期血浆视为救命稻草，不惜花费重金购买救治家人。45岁的伊拉克新冠康复患者贾西姆说，出院后他发现自己的一袋血浆价格有人炒到了2000美元。

萨阿迪说，民众购买血浆自救是高危行为，因为很难保证倒卖的血浆是否携带艾滋病病毒等其他病毒，也很难保障血浆得到妥善储藏。

英国医学期刊《柳叶刀·传染病》此前刊发的一项研究指出，有证据表明新冠治愈患者的恢复期血浆可用作治疗方法，有必要研究为感染患者注入那些治愈患者恢复期血浆的安全性和有效性。

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