蒙古国议会任命新一届政府总理

7月2日，蒙古国国家大呼拉尔任命由蒙古人民党提议的乌赫那·呼日勒苏赫为第31任政府总理。

人民网乌兰巴托7月2日电（记者霍文）蒙古国国家大呼拉尔（议会）全会任命由蒙古人民党提议的乌赫那·呼日勒苏赫为第31任政府总理。呼日勒苏赫总理在会上发表讲话时，重点介绍了未来4年的施政纲领，并表示新一届政府将经得起人民的信任，把国家和人民利益放在首位，切实负起责任，认真履行职责，团结各派政治力量，齐心协力，继续做好疫情防控工作，使国家经济社会稳步发展，努力完成使命和任务。

7月1日，蒙古人民党第7次代表会议决定，提名乌赫那·呼日勒苏赫为总理人选。当日，蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔、人民党总书记阿玛尔巴伊斯格楞向巴特图勒嘎总统通报并协商总理人选。

乌赫那·呼日勒苏赫，1968年6月生于乌兰巴托。1989年毕业于蒙古国国防大学政治学专业，1994年毕业于国家行政管理学院国家管理学专业，2000年毕业于蒙古国立大学法律专业，政治学硕士学历，懂俄语。他历任蒙古民主社会青年联盟主席、人民党总书记、部长等职，曾2次当选国家大呼拉尔委员，2014年至2015年、2016年至2017年两次出任副总理，2017年10月任总理。同年11月当选蒙古人民党主席至今。2020年6月当选国家大呼拉尔委员。

蒙古人民党在国家大呼拉尔2020年换届选举中获得76个席位中的62个席位。根据蒙古国相关法律规定，蒙古人民党有权提出总理人选并单独组阁。

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