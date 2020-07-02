新华社华盛顿7月1日电（记者高攀 许缘）旨在更新和替代北美自由贸易协定的“美国-墨西哥-加拿大协定”（简称美墨加协定）于1日正式生效。

美国贸易代表莱特希泽当天发表声明说，“今天标志着美国与墨西哥、加拿大贸易新篇章的开始”。他表示，该协定将会带来更多就业、更强劲的劳工保护、扩大的市场准入，并为企业提供更多贸易机会。

莱特希泽表示，受新冠疫情影响，美国现在比以往任何时候都更应努力增加国内的制造能力和投资、停止“就业外包”，美墨加协定生效是为此而迈出的“一大步”。

美国总统特朗普上任后，多次威胁终止1994年1月生效的北美自由贸易协定，批评该协定造成美国制造业岗位流失，要求重新谈判。经过一年多艰难谈判，美墨加三国于2018年9月就更新北美自贸协定初步达成一致。

但美国国会议员随后要求修改美墨加协定的部分条款，以解决对劳工、环境、制药等方面的关切。经过几个月谈判后，三国于去年年底签署修订后的美墨加协定。美国国会今年1月最终批准该协定，并递交特朗普签署成法。

特朗普1日发表声明说，他兑现了终结北美自由贸易协定的竞选承诺。特朗普欢迎墨西哥总统洛佩斯8日到访白宫，继续就贸易、卫生和其他对地区繁荣与安全至关重要的问题展开对话。

尽管美国政府宣扬美墨加协定对美国农民和企业是极大利好，美国知名智库彼得森国际经济研究所发布的一项研究却认为，新协定中更加严格的汽车原产地规则将限制贸易和损害美国相关产业，对三国经济造成不利影响。

(责编：于洋、杨牧)