普京称俄伊土在叙重建恢复方面大有可为

新华社莫斯科7月1日电 俄罗斯总统普京7月1日在莫斯科表示，俄罗斯、伊朗和土耳其在叙利亚冲突后重建、叙经济和社会恢复、难民重返家园等方面大有可为，三方“需考虑如何通过相应渠道改善对叙人道主义援助，支持叙利亚人民”。

据俄总统网站1日消息，普京当天在克里姆林宫与伊朗总统鲁哈尼、土耳其总统埃尔多安就叙利亚问题举行视频会谈时表示，目前叙境内暴力活动程度显著降低，生活在逐步恢复。

普京说，当前未被叙利亚政府控制的叙境内部分地区局势相对较为紧张，例如在伊德利卜省冲突降级区、叙东北部、叙境内幼发拉底河以东地区，“伊斯兰国”残余武装分子活动比以往更加活跃。

谈及伊德利卜省局势，普京介绍说，俄罗斯和土耳其领导人于2018年9月在索契签署《稳定伊德利卜冲突降级区备忘录》，并于今年3月达成伊德利卜省停火协议。“俄土双方正为落实这两份协议紧密开展工作，伊德利卜省冲突降级区局势因停火而稳定下来”。

在谈到政治解决叙问题前景时普京说，目前应积极促使叙国内各方在叙利亚宪法委员会框架下开展包容性对话，着手拟订国家制度，这符合2018年1月在索契出席叙利亚全国对话大会的各方代表的约定。

普京最后表示，依据世界粮食计划署数据，目前超过900万叙人需要粮食援助，但个别国家和国际组织却绕过联合国安理会继续对叙实施非法制裁。因此俄伊土三方“需考虑如何通过相应渠道改善对叙人道主义援助，支持叙利亚人民”。

据俄总统网站消息，俄伊土总统在1日会谈后通过一份联合声明，该声明反映了三国在叙问题解决步骤上的协同立场，涉及彻底消灭叙境内恐怖主义团伙，在联合国协调下推动叙问题政治解决进程等内容。

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