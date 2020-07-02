我所知道的哈萨克斯坦首任总统

我第一次有幸见到纳扎尔巴耶夫总统, 那是哈萨克斯坦共和国刚刚宣布独立之初。

1992年1月3日中午，中国政府代表团一行飞抵哈萨克斯坦当时的首都阿拉木图。因为总共只有一天时间，所以我们抵达后立马前往对方外交部商谈有关建交事宜。双方进行友好会谈，很快就达成协议，并于次日上午签署建交公报。紧接着,纳扎尔巴耶夫在总统府接见了中国政府代表团成员。双方团长分别介绍了有关情况。总统听取汇报后非常高兴，对哈中两国这么快就建立外交关系表示满意，接着回忆了不久前作为加盟共和国领导人访问中国的情况，高度评价中国改革开放的成就，指出中国政府派代表团来访是有远见的决策，并对发展两国睦邻友好关系寄予厚望。

与纳扎尔巴耶夫总统的初次会见给我留下了深刻印象。这位原苏共中央政治局委员说一口流利的俄语，目光炯炯有神，待人亲切随和，反应十分敏锐,显得精明老道。过了11年之后，我重新回到哈萨克斯坦向他递交国书时，还回顾了这段难忘的历史。就是这位哈萨克斯坦总统，创记录地先后访华达20多次，并率先表示支持习近平主席提出的共建“丝绸之路经济带”的重大倡议。他指出：中国好，哈萨克斯坦就好。“丝绸之路经济带”是哈萨克斯坦“光明之路”经济规划远航的风帆。哈国在历史上曾是伟大的丝绸之路在中国境外的第一站，相信在“丝绸之路经济带”建设中也将成为重要一站。

2003年9月，我从驻波兰使馆转到哈萨克斯坦工作。到任第三天，我前往拜会时任哈萨克斯坦外长托卡耶夫。会见中，托卡耶夫表示欢迎我这位有20多年交情的老朋友来哈萨克斯坦工作，我则直截了当地谈了中哈能源合作前景及今后的打算，希望他能与我一起共同推动完成这一世纪工程，托卡耶夫表示完全同意。第五天，我向纳扎尔巴耶夫总统递交国书，双方谈话的主要内容就是两国能源合作。我表示，哈萨克斯坦刚独立时曾前来参加两国建交谈判工作，这次的主要使命就是落实不久前胡锦涛主席访哈时与总统阁下达成的重要协议，抓紧建设中哈原油管道这一新的丝绸之路。纳扎尔巴耶夫不仅完全赞同尽快建成哈中原油管道，而且主张铺设通向中国的天然气管道，并称据他所知，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦总统对此也很感兴趣。

在第二次会见中，纳扎尔巴耶夫谈到计划2004年冬天访华，并询问什么时候比较合适。我说：“阁下已有好几次都是冬天去北京，为什么不选择春暖花开的时候？而且，您与胡主席早日见面，可以及早敲定原油管道项目。”他当即表示，这是个“好主意”，并嘱咐对访问日程重新进行调整。2004年5月，纳扎尔巴耶夫总统访华。我回国参加了有关接待工作。这次访问很成功，两国领导人就一系列重大问题达成共识，包括进一步加强能源领域的互利合作。访问期间，正式签署了《关于在油气领域开展全面合作的框架协议》。

在双方的共同努力下，克服了种种困难，用了不到一年时间就建成长达一千多公里的中哈原油管道。为了保障管道的输油量，中石油决定收购加拿大控股的哈萨克斯坦PK石油公司。就在双方准备签订协议的节骨眼上，哈一位议员呼吁反对政府出售PK公司。除同其本人进行沟通外，我先后约见哈总理、外长及议会党派领袖，争取对方理解和支持，但此事最终仍需由总统拍板定案。我想，刚好利用辞行拜会之机，着重谈一下这个问题。会见是礼节性的，一般时间都很短。纳扎尔巴耶夫讲了一番临别好话后，站起来向我授予《共和国荣誉证书》就准备离开。我赶紧说，总统阁下，我还有重要事情向您汇报。他又重新坐下。我说，就在一个月前，我沿着中哈原油管线进行了实地考察，两年前阁下交代的修建管道的任务按期完成已经没有任何问题。为了保障足够的油源，中方准备收购PK公司，恳请总统给予支持，以让我这任使命划上一个圆满的句号。讲到“圆满句号”时，我有意加重了语气。纳扎尔巴耶夫听后笑了笑说：“没有问题”。当时就我们俩人在场，我又确认了一遍：“能否这样报告北京——贵国政府已经同意。”他答：“可以”。我一下子感到如释重负。最后告别时，总统紧紧握住我的手深情地说：“希望大使回国后继续成为哈萨克斯坦人民的朋友”。我点了下头，并补充了一句：“да и верный друг”（而且是一位忠实的朋友）。

2005年12月15日，中哈管道阿拉山口——阿塔苏段正式竣工投产。纳扎尔巴耶夫和专程前来参加竣工仪式的中国政府特使一同在总控室里按下按钮，顷刻间滚滚石油注入管道，朝着中国的方向奔涌而去。总统不无感慨地说：“1997年，当我提议修建这条管道时，所有人都认为这是天方夜谭……现在，整个地区都在沸腾，哈中两国的经济必将得到进一步的发展。”

2006年我从外交第一线退下来后，作为中国中亚友好协会副会长和外交部外交政策咨询委员，曾多次重返哈萨克斯坦并接待来访的哈国朋友，都感到格外亲切。我还与哈方同事一起推动中国企业家走进哈萨克斯坦，共创丝绸之路新辉煌。令人感动的是，2012年纳扎尔巴耶夫总统亲自签署证书，授予我“哈萨克斯坦独立20周年”奖章。在2015年春节羊年喜洋洋之际，我特意寄给总统阁下一封新年贺卡——向纳扎尔巴耶夫递交国书外交纪念封，祝福深受尊敬的中国人民老朋友“羊年大吉”。我知道哈萨克斯坦人喜欢蓝色，故按其民族习俗在俄文中将“золотая коза”（金色山羊）写成“синяя овца”（蓝色绵羊），但愿吉上加吉！没过多久，我欣闻纳扎尔巴耶夫再次顺利连任哈萨克斯坦总统。

2015年，受外交部老干部笔会和五洲传播出版社的委托，由我负责主编《我们和你们：中国和哈萨克斯坦的故事》一书。这本身就是一件很有意义的工作，加之我对哈萨克斯坦的不解情缘，更感责无旁贷。贯穿该书的一条红线，就是弘扬丝绸之路精神，传承两国人民友谊。当今，在我们双方加紧对接“丝绸之路经济带”建设和“光明之路”规划的大背景下，编撰出版中哈两国和人民之间的友好故事（中外文版），更有特殊的现实意义。在这里，我要特别感谢时任上院议长托卡耶夫，他在百忙之中应约撰写了内涵丰富的导语。他指出：十分支持出版这本书，相信广大读者将从中获得关于我们两个友好国家及其合作的有益信息。中国前驻哈萨克斯坦大使为发展两国友好合作做出了重要贡献，哈萨克斯坦为此真诚地感谢他们。本书是我们两国人民之间友谊的鲜明体现。要知道，托卡耶夫本人就是亲历见证者，为建立和发展中哈关系、弘扬丝绸之路精神做出了重大贡献。哈萨克斯坦驻华大使举行了《中国和哈斯克斯坦的故事》首发式，我还向纳扎尔巴耶夫总统和托卡耶夫议长赠送了该书的精装本。

2016年2月26日，哈萨克斯坦总统办公厅主任卡瑟别科夫致函主编，纳扎尔巴耶夫总统对赠予《我们和你们：中国和哈萨克斯坦的故事》一书俄、中文本表示感谢。总统认为，此书的特别价值在于其中讲述的故事都真正来自第一手资料，因为该书作者都是所写事件的直接见证者或参与者。哈萨克斯坦的作者写道：“我非常喜爱这个国家，深深地尊敬中国人民。”而他的中国同事则回应说：“祝你幸福，哈萨克斯坦！”这样的例子很多。毫无疑问，我们两国人民之间的友谊和理解，正是基于这些简朴的人情及其表达之中。

每逢纳扎尔巴耶夫来中国访问，我总自然而然地倍加关注跟踪，也积极参加一些相关的外事活动。最近一次见到纳扎尔巴耶夫那是2019年4月28日,习近平主席在人民大会堂为哈萨克斯坦首任总统举行“友谊勋章”颁授仪式的时候。宏伟的中央大厅气氛庄严、隆重，中、哈两国国旗整齐排列，巨幅红色背景板上以中、哈文书写着“中华人民共和国‘友谊勋章’颁授仪式”字样，金色的勋章图案在灯光照耀下熠熠生辉。仪式开始，伴随着雄壮的礼乐，习近平和纳扎尔巴耶夫沿红地毯并肩步入中央大厅，全场观礼嘉宾起立鼓掌，行注目礼。我和曾在哈萨克斯坦工作过的几位老大使应邀一起出席了仪式，当时我们被安排在领导人路过的红地毯旁。纳扎尔巴耶夫一眼看见这么多老熟人，频频点头招手，我们都兴奋地热烈鼓掌致意。

习近平在讲话中说，今天我们在这里举行隆重仪式，向中国人民的老朋友、好朋友哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫颁授中华人民共和国对外最高荣誉勋章“友谊勋章”。纳扎尔巴耶夫是具有国际威望的政治家，也是中哈全面战略伙伴关系的缔造者和推动者。在他和中国领导人共同引领、推动下，中哈关系始终保持高水平运行，结出累累硕果。纳扎尔巴耶夫以自己的远见卓识，推动上海合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议蓬勃发展，为维护地区乃至世界和平稳定做出了重要贡献。礼号声中，习近平郑重为纳扎尔巴耶夫配挂勋章，现场响起经久不息的掌声。纳扎尔巴耶夫致答辞，感谢习近平主席颁授 “友谊勋章”，这对他是无上荣誉。这枚勋章反映了中方对他致力于推进哈中全面战略伙伴关系努力的高度认可。哈中在相互尊重和相互信任基础上建立起的友好关系已经成为国与国关系的典范，他同中国领导人之间的深厚友谊和互信将永远留在心里。这是继普京总统之后第二位被授予“友谊勋章”的外国领导人。这本身就具有不同寻常的象征意义，表明纳扎尔巴耶夫总统在中国领导人和中国人民心目中的重要地位。这一殊荣对为哈萨克斯坦的独立、振兴和稳定做出历史性贡献的民族领袖来说，可谓名至实归，而我作为哈萨克斯坦人民忠实的老朋友尤感高兴。

正值尊敬的努尔苏丹·阿比舍维奇八十大寿之际，我们谨衷心祝愿他福寿绵绵——“如月之恒，如日之升，如南山之寿！”

（作者系原中国驻哈萨克斯坦大使）

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