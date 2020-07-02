欧盟能否再次团结起来？

“默克尔进入欧盟时间！”德国《明镜》周刊报道称，7月1日起，德国开始担任为期半年的欧盟轮值主席国。

德国总理默克尔此前在德国联邦议院动员会议上表示，德国将在欧盟遭受史上最严重挑战之时担任欧盟轮值主席国，“‘团结起来，让欧洲再次强大’，就是德国在担任主席国期间的座右铭”。

首要任务 团结抗疫

“应对新冠肺炎疫情及推行欧洲经济刺激计划是默克尔担任‘欧盟总理’的序幕。”德国《世界报》报道称。

默克尔此前接受《卫报》等6国媒体联合采访时表示，新冠肺炎疫情给欧盟带来了前所未有的挑战，她目前的首要任务是推动救助基金计划，防止欧洲经济进一步衰退。在危急关头，德国不会只考虑自己，而将采取“特别举措”以维护欧盟团结。

今年5月，德法两国倡议欧盟设立总额达5000亿欧元的恢复基金。5月底，欧盟委员会提议设立总额为7500亿欧元的“恢复基金”，用于帮助欧盟成员国在疫情后重建经济，这一方案须得到27个欧盟成员国的同意和欧洲议会批准方能生效。然而，以荷兰、奥地利、瑞典和丹麦为代表的“勤俭国家”主张紧缩财政，反对分担债务来援助困境更严重的其他欧洲国家。

“默克尔打破德国奉行紧缩财政政策的一贯主张，提议由欧盟国家共同筹集资金，用于为受疫情影响最严重的国家提供赠款，德国在此议题上实现了难得的态度转变。”法新社报道称。

恢复经济 应对挑战

据西班牙《先锋报》网站报道，默克尔曾表示，尽管在过去诸如金融危机或移民问题的严峻形势下，人们看到欧洲还没有为抵御危机做好充分准备，但随着新冠肺炎疫情带来的空前挑战，“所有成员国对维护强大的欧洲单一市场并作为一个整体在世界上展示自己都抱有真正的兴趣”。

“作为欧盟两大‘发动机’之一，德国担任轮值主席国，外界对此寄予较大希望。”中国现代国际关系研究院欧洲研究所学者董一凡在接受本报记者采访时分析，德国担任轮值主席国，首要任务是解决抗击疫情和恢复经济的问题，将欧盟经济从衰退中拉回正轨；其次，默克尔曾表态，将进一步推动欧盟一系列战略议程，包括欧洲绿色协定等；此外，推动欧盟在保证自身立场不受外界影响的前提下，发挥更加重要的国际作用，更加勇敢地维护欧盟的国际利益。

德新社报道称，德国在担任欧盟轮值主席国期间将主要关注财政、贸易政策、卫生、英国“脱欧”等问题。此前，默克尔在德国联邦议院发表讲话提到，除了抗击疫情外，气候变化、经济和社会的数字化以及欧非和欧中关系也将是德国担任欧盟轮值主席国期间的重点工作。

积极行动 作出表率

美国政治新闻网欧洲版评论称，默克尔的最新动作表明，为了在此次危机中确保欧盟的生存延续和德国自身利益，德国将在欧洲舞台上扮演更积极的角色。

董一凡认为，作为轮值主席国，德国在充当领导者角色的同时，也需要为欧洲提供更多公共产品。在“恢复基金”方案中，德国一改以往在欧洲财政一体化、债务一体化问题上的保守态度，就是一个例子。在德国的国家利益和欧盟整体利益中，德国可能要为欧盟做出更大的利益让渡，这也是德国作为领导者应尽的义务。

“德国担任轮值主席国，对于欧盟内部团结和对外关系有积极作用。”董一凡分析，与过去几年担任欧盟轮值主席国的国家相比，德国具有更强的领导力和影响力，在协调大国立场方面有望发挥更大作用。德国在政治、经济、外交等方面的利益，与欧盟利益高度重合，因此，就主观意愿而言，德国有强烈意愿谋求欧盟的团结和繁荣。但就客观环境而言，疫情目前出现反弹趋势，全球经济衰退可能比此前预测的更加恶劣，欧洲多国社会问题突显，客观挑战仍然严峻。

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