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中国常驻联合国代表：安理会通过疫情决议是安理会的胜利、多边主义的胜利、人民的胜利

2020年07月02日09:58  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国7月1日电（记者杨俊）当地时间1日，中国常驻联合国代表张军大使接受中外媒体采访，就安理会通过新冠肺炎疫情决议阐明中方立场，强调这份决议来之不易，是安理会的胜利、多边主义的胜利、人民的胜利。

张大使表示，该决议是安理会的胜利。3月23日，古特雷斯秘书长提出全球停火倡议。中方不仅单独表达支持，还同171个会员国共同发表声明予以支持。安理会早应核可该倡议，但由于美国立场消极，导致安理会行动一拖再拖。值得欣慰的是，安理会没有向一个国家低头，以行动维护了安理会权威和信誉。通过该决议不会自动实现全球停火，仍需安理会各方共同努力，推动政治解决，反对军事手段，坚持发展促和平，解决冲突根源问题。

张大使强调，该决议是多边主义的胜利。决议发出了支持联合国、支持世卫组织、支持团结合作抗疫的强烈信号。公道自在人心。无论美国如何反对，支持世卫组织已经成为国际社会的共识，反映了全世界人民的共同心声。古特雷斯秘书长、欧盟、非盟、不结盟运动、77国集团加中国等绝大多数国家都已积极发声支持世卫组织。

张大使说，该决议是人民的胜利。疫情夺走了50多万人的生命，这是极其不幸的。当前最重要的是，各国抗疫应坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，包括妇女、儿童、老人、残疾人等弱势群体。无论是在冲突地区，还是在发达国家，每个生命都值得珍惜。在中方倡议下，安理会决议写入了“以人民为中心”的理念。希望各国加强合作，拯救更多生命。

张大使表示，全世界正面临疫情的巨大挑战，但更大的挑战是单边主义。单边主义严重冲击国际秩序，损害国际法治，削弱联合国作用。这不是两、三个国家之间的矛盾，而是多边主义与单边主义的较量、是维护正义还是纵容谬误的抉择。中国始终站在多边主义一边，站在绝大多数会员国一边，站在国际公平正义一边，站在联合国一边。

张大使强调，团结合作是战胜疫情最有力的武器，任何国家都不可能在孤立中让自己伟大。中方坚决反对将疫情政治化、污名化。转嫁责任挽救不了生命，更不会战胜疫情。各国需要增进信任、体现责任、尊重科学、维护平等、谋求共赢。支持多边主义，就是帮助自己。中方坚信，尽管一时乌云密布，但联合国屹立不倒，风雨过后就是彩虹，支持多边主义，我们永不放弃。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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