中国常驻联合国代表：香港明天会更好

人民网联合国7月1日电（记者 杨俊）当地时间1日，中国常驻联合国代表张军大使就安理会通过新冠肺炎疫情问题决议举行记者会时，就全国人大常委会审议通过中国香港特别行政区维护国家安全法回答了记者提问。

张大使表示，这部法律拥有坚实的法律基础。全国人大常委会审议通过这部法律，完全符合中国《宪法》和香港《基本法》。国家安全历来是中央事权，维护国家安全一向是国家主权。维护香港国家安全，对中国中央政府来说，既是权力，也是责任。

这部法律满足了香港人民的迫切需要。众所周知，香港去年6月以来曾发生严重暴力犯罪，甚至有人打出外国国旗、叫嚣“香港独立”，严重危害香港繁荣稳定和中国国家安全。这部法律将弥补香港在维护国家安全方面的漏洞缺失，满足了香港人民维护国家安全的迫切需求，得到了香港各界的坚决拥护。

这部法律将促进香港的长远发展。这部法律打击的是极少数危害国家安全的违法犯罪行为和活动。绝大多数爱国爱港、遵纪守法、真心支持“一国两制”的香港市民完全没有必要担心。这部法律保障香港市民的安全和依法享有的各项权利和自由，有助于香港在安全稳定的环境下发展得更好。

这部法律将助力“一国两制”行稳致远。“一国”是实行“两制”的前提。没有国家安全，“一国两制”就失去赖以存在的基础。这部法律筑牢了香港防控国家安全风险的制度屏障，肯定会使“一国两制”行得更稳、走得更远。

张大使指出，《中英联合声明》的核心是中方对香港恢复行使主权。香港回归后，中国政府治理香港的法律依据是中国《宪法》和香港《基本法》，而不是《中英联合声明》。

张大使强调，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。香港明天会更好！

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