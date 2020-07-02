国际观察：中共可以带领中国人民找到正确发展方向

1921年7月，中共一大在上海举行，这标志着中国共产党的正式成立，为中国各民族人民的革命斗争指明了方向，对中国革命具有重大且深远的意义。

99年来，中国取得了巨大的成就，但成就来之不易，自中国共产党成立以来，前进的道路一直是艰辛而富有挑战。

在成立初期，中共的主要任务是把工人、农民和士兵组织起来，并进行社会和政治革命。1917年俄国十月革命如一颗惊雷响彻中华大地，对中共后期革命的胜利有着重大意义。但是，这一历史过程充斥着重大转折和流血牺牲。

中国共产党诞生在一个复杂时期，彼时中国正处在非常混乱的政治局势当中。那一时期，中国的任何一场博弈都关系到国家和人民的生死存亡。。

事实上，中国的社会瓦解是自19世纪40年代以来局势恶化的结果，当时，颓败的满清政府不得不接受他列强施加的诸多无理要求。其中最屈辱的无疑是，在经历了两次鸦片战争后（1839-1842；1856-1860），中国将香港割让给英国。

值得强调的是， 99年中，中国共产党取得了诸多重大历史成就，例如，史诗般的长征（1934-1936），平息内战和取得抗日战争的胜利。

除此之外，1935年1月在中国贵州省召开的遵义会议，是中共历史上一个生死攸关的转折点。自此，党的方向发生了决定性的变化，确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导，党的思想主导变得更加具有中国化特征，标志着中国共产党在政治上开始走向成熟。

1949年中国共产党掌握政权后，仍然面临着同样艰巨的挑战。在中华人民共和国成立之初，除了需要保证数百万人的生计外，还要在当时世界两极格局中开辟自己的道路，其中周恩来总理起到了至关重要的作用。

之后，邓小平在二十世纪七十年代后期推行的改革开放进程是中共历史进程中另一个值得强调的特殊章节。

如今，中国在习近平为核心的中共中央的领导下，党的主要目标是实现中华民族伟大复兴的中国梦，这主要体现在两方面。第一个是在明年，即2021年，希望通过宣布实现全面小康来纪念建党一百周年，这意味着在全国范围内消贫。第二个，到2049年，中国将建成一个现代化、繁荣、民主、文明、和谐的社会主义国家，并以此方式庆祝中华人民共和国成立100周年。

99年中，无论取得怎样的成就、遭受怎样的挫折，中共领导人始终将国家和人民放在最高位置，全面消除贫困就反映了这一点。99年的历史再次证明中共可以带领中国人民找到发展的方向。展望未来，中国将在共产党的领导下，奋进新时代，踏上新征程。

（作者系巴西政治学博士，现任职于浙江外国语学院，实习生高萌编译 ）

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