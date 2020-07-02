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日本纪录片导演竹内亮：用真实的武汉感动世界

2020年07月02日09:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京7月2日电（孙璐 吴颖 袁蒙）6月30日，日本电视台早间新闻栏目介绍了讲述解封后武汉现状的纪录片《好久不见，武汉》。这部片子的导演正是今年3月因拍摄《南京抗疫现场》而在中日两国引发较大反响的日本人竹内亮。彼时，《南京抗疫现场》的第一部登上了日本最大的网站雅虎日本的首页，并在朝日、TBS、富士等日本各大电视台反复播放。如今，他再次通过镜头客观呈现《好久不见，武汉》，让日本网友看到最真实的武汉。

(图片来源：竹内亮微博)

这位日本导演，拍出了最真实的武汉

（纪录片《好久不见，武汉》海报）

“我想要把武汉最真实的现状，传达给全世界的人看。” 现居南京的日本导演竹内亮在武汉历经10天，拍摄了“十个家庭十个故事一座城”，通过普通人的故事展现武汉战“疫”过程以及疫后恢复情况。他坦言，制作这部纪录片最大的目的是把武汉的现状介绍给全世界，不仅是给中国国内的人看，也要给全世界的人看。因此，外国人想要了解的华南海鲜市场、雷神山医院、去世病人的家属、医护人员等都原原本本地出现在片中。

竹内亮拍摄的纪录片与日本传统的纪录片完全不同。在传统纪录片中，导演基本不会露面，通过前期台本与后期剪辑等体现自己想法。竹内亮的纪录片在具体拍摄中既没有台本，也没有预设方向，包括这一次。在到达武汉之前，他们并不知道武汉的真实情况，在片中与拍摄对象的对话交流也都是对那些自然流露的真实记录。

正在拍摄中的竹内亮导演（受访者供图）

（纪录片《好久不见，武汉》截图）

人民网驻日记者了解到，本次纪录片的拍摄对象是竹内亮5月中旬通过微博进行征集的。团队最终从报名的100多人中甄选了来自各行各业平凡岗位的10名进行采访，他们当中既有日料店的老板，也有初中英语老师、外卖骑手、护士、口罩厂部门负责人等等。关门133天后再度开门迎客的日料店老板赖韵、热爱分享武汉文化的英语老师“脏辫熊”、分离一百多天终于相见的情侣、用镜头记录疫情下自己所见的外卖骑手老计、用歌声和舞蹈鼓励病人的护士龚胜男……这次疫情带给普通人恐惧与伤痛，也激发了勇敢与坚韧。一个个小家庭的故事，汇聚成了武汉这一段时期特殊的记忆，而这些记忆，也通过竹内亮的纪录片展现了出来，保留了下来。

正在拍摄中的竹内亮导演（受访者供图）

（纪录片《好久不见，武汉》截图）

竹内亮接受人民网驻日记者专访时表示，“很多日本人在看完《好久不见，武汉》后感慨道，‘武汉发展得这么好’‘原来武汉是这么美丽的城市’。这说明，他们对武汉的印象，还停留在今年一二月份的时候，他们只看过疫情中的武汉。所以现在，还是有不少人觉得武汉依旧是一个有点危险的城市。”

“其实这次拍摄并非我第一次造访武汉，对于武汉，我也还算熟悉。但疫情之后的这次江城之行，却让我再一次感受到了武汉的美——既有美景，也有美食；更重要的是，武汉很安全，中国政府为1000万武汉市民进行了核酸检测。也正是因为如此，现在，这里的每一个人都可以安心地生活。”

十个家庭十个故事一座城，让世界动容

6月26日晚，《好久不见，武汉》在微博、哔哩哔哩等平台上线。原本竹内亮和团队很担心：在短视频时代，“一个小时的纪录片，大家会不会没有耐心看？”令人惊喜的是不到24小时，影片在微博的转发量超14万次，网络总播放量近2000万次。同时，纪录片的日文版也已在视频平台优兔上线，截至发稿时，播放量已达31万次。

（在视频平台优兔上日本网友观看影片后留言）

没有华丽的辞藻，没有刻意的修饰，竹内亮透过镜头，为观众呈现了真实的武汉，呈现了一个又一个感人的故事。一位日本观众留言，“我从推特上知道这部作品，看完后也有同样的感触。（由于疫情）在日本从城市去地方的话也可能会成为歧视的对象，甚至有人回不了老家。受到疫情影响或多或少在生活中会受到歧视，大家得不到互联网之外的消息，都感觉很不安，并不仅仅是武汉存在这样的情况，世界大同，我觉得这部影片非常真实。”

（在推特上日本网友留言，“这是非常好的影片，感谢。从武汉的人们的笑容中看到了希望，我也想去武汉了。”）

多位日本网友留言表示，看完这部纪录片后“很想去武汉看一看”，镜头将平凡武汉人的生活展现了出来，“很棒的纪录片！我看哭了好几次。谢谢你让我看到武汉的现在!”而最让竹内亮感动的是武汉网友留言说，“这是最真实的武汉”。竹内亮坦言，这让他觉得很有荣誉感，也如释重负。

竹内亮向人民网记者坦言，拍摄这部纪录片，想传达给日本的观众的讯息只有一个，就是让他们了解现在真正的武汉、真实的武汉。“观众们看完视频，自然会有自己的见解，我无法左右。但我能做的，是尽我所能为日本人展示一个客观、真实的武汉。”“我只希望，大家能够抛开偏见，理解现状。”

当被问及“后疫情时代”在中国有什么新的拍摄计划和想实现的梦想时，竹内亮表示，“‘后疫情时代’也是我们接下来想要拍摄的主题。经过这次疫情，人们的生活、工作方式都发生了很大变化，新技术不断涌现，大家对人生也有着新的思考。有机会的话，我们也希望通过拍摄，记录下这些时代的新变化。”

据了解，《好久不见，武汉》本周还将在日本雅虎网站上线。竹内亮正期待着，“如果情况允许，今年11月或12月份，我想再去武汉，举行我们每年一次的粉丝见面会”。  

(责编：刘叶婷、杨牧)
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