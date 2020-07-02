加蓬驻华大使：中非团结抗疫标志着中非合作进入团结与多边主义的新时代

新华网北京7月2日电（刘格非 徐渠）加蓬驻华大使波德莱尔·恩东·埃拉日前在接受新华网专访时表示，前不久举行的中非团结抗疫特别峰会标志着中非合作和国际合作进入了团结与多边主义的新时代。

恩东认为，在非洲抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，举行此次特别峰会是十分必要的。他指出，峰会为继续推进多边、开放、包容的合作，助力非洲大陆更快速地发展开辟了道路。

为帮助加蓬抗击疫情，中国政府、相关机构和企业向加蓬提供了抗疫医疗用品和物资援助。恩东对此表示深切的谢意，并表示这些充满善意的高尚举动充分见证了加蓬和中国的传统友好合作关系，加中友谊比以往任何时候都更加牢固。

恩东强调，与疫情的斗争还远未结束。继续合作、分享经验，增加物质和技术支持，以化解疫情对健康和经济带来的影响，是十分重要的。

疫情给加蓬等非洲国家的经济造成了巨大压力。恩东表示，为了振兴经济，非中应当继续履行中非合作论坛北京峰会时作出的承诺，推动全球经济开放，加强宏观经济政策协调，共同维护全球产业链和供应链的稳定和良好运行。

谈及一些西方政客和媒体将疫情政治化的企图，恩东表示，这场疫情不分种族、国籍、身份，无差别地影响到所有人群，现在应该共同努力反对歧视、反对谣言，集中我们的力量提高科研水平和救治能力，以研发出疫苗，战胜疫情。

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