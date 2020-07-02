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意大利现有新冠患者降至15255人

2020年07月02日09:08  来源：新华网
 

　　新华社罗马7月1日电（记者李洁）意大利卫生部7月1日发布的新冠疫情数据显示，意大利现有新冠患者降至15255人，较前一天减少308人。

　　现有患者中，14143人在居家隔离，1025人在医院接受普通治疗，87人在重症监护室接受治疗。接受普通治疗的病例和重症病例分别比前一天减少65例和6例。

　　数据显示，意大利当天新增确诊病例182例，累计确诊240760例；新增治愈病例469例，累计治愈190717例；新增死亡病例21例，累计死亡34788例。

　　意大利中央银行当日发布的报告显示，受疫情影响，2020年全国企业总营业额将下降约7%，企业全年就业人数将减少1.3%。

　　为帮助旅游业重启，意大利政府将从1日起对年收入低于4万欧元并选择暑期在境内度假的家庭发放度假补贴。这一措施是意大利政府5月通过的支持经济重启法令的一部分。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”，从6月3日起允许跨大区旅行并向部分欧洲国家开放边界，从6月15日起允许儿童夏令营、舞厅、电影院、剧院和其他文化场所重新开放。

(责编：于洋、杨牧)
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