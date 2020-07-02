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欧俄关系改善面临障碍

2020年07月02日09:08  来源：人民网-人民日报
 

　　近日，俄罗斯总统普京与法国总统马克龙举行视频会谈，讨论全球战略稳定及乌克兰局势等多项双边和国际议题。马克龙会后在社交媒体表示，欧洲近年来对莫斯科采取的敌对政策已经失败。他去年与普京建立的信任正在继续，“我很快将前往俄罗斯，与普京的对话涉及欧洲安全、地区冲突、气候变化等重要议题”。

　　欧盟知名智库“欧洲之友”分析称，马克龙推动欧俄以对话代替对抗，有助于改善双边关系，但无法在短时间内说服欧盟所有成员国领导人接受法方的主张，目前合作意愿尚难掩欧俄战略疑虑。而乌克兰问题仍是影响欧俄关系的关键因素。

　　6月29日，欧洲理事会发布声明称，欧盟对俄罗斯的经济制裁将再延长6个月，至明年1月31日。从2014年至今，欧盟对俄罗斯实施经济制裁已持续6年。根据欧洲理事会的声明，欧盟成员国领导人认定明斯克协议“仍未得到全面执行”，因此将继续“对俄罗斯实施经济制裁，主要针对俄罗斯金融、能源、防务领域以及军民两用产品。”

　　2015年2月，德国、俄罗斯、法国、乌克兰四国签署明斯克协议，旨在实现乌克兰东部停火。2015年3月，欧盟把对俄经济制裁与明斯克协议落实情况挂钩，每半年对明斯克协议执行情况进行一次评估，如发现该协议未能得到完全执行，就会延长制裁，时限为半年。

　　对于欧盟的制裁，俄罗斯出台限制进口欧盟农产品等反制措施。俄方多次强调，俄罗斯不是乌克兰冲突的参与方，也不是明斯克协议的执行主体，欧盟一再以“制裁语言”同俄罗斯对话，效果只会适得其反。

　　舆论分析认为，欧盟对俄经济制裁一再延长，双方持续多年的相互制裁不仅严重伤害彼此经济利益，也使双边关系跌入冷战结束以来的最低点。近一年来，欧俄关系开始出现缓和迹象。

　　比利时鲁汶大学客座教授、俄罗斯问题专家汤姆·卡西尔对本报记者表示，实际上，欧俄双边关系存在调整的需求，去年6月欧洲委员会议会大会恢复了俄罗斯的表决权。这主要是基于欧俄在经济上的相互依存度较高，以及国际战略需要。

　　多数专家认为，由于欧俄双方在乌克兰等问题上的根本分歧难弥合，未来一段时间内欧俄关系依然难有突破性改善。只要有关各方在乌克兰问题上难以达成共识，欧俄关系就很难走出低谷。（记者 任彦）

(责编：于洋、杨牧)
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