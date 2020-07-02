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美国密西西比州弃用含邦联标志州旗

2020年07月02日09:07  来源：新华网
 

　　美国密西西比州州长6月30日签署一项更换州旗的法案。已使用120多年的州旗包含南方邦联战旗图案，涉及美国蓄奴和种族歧视历史，早有争议。

　　州长泰特·里夫斯当天在电视讲话中说：“我明白需要让这一1894年（启用）的旗帜成为历史，找一面能更好象征整个密西西比的旗帜。”

　　里夫斯同时说：“我们必须明白，所有希望改变的人并非试图抹去历史。”

　　法案签署之刻，老州旗失去官方地位。里夫斯呼吁密西西比州民众以这一刻为契机“和解团结、向前进”。

　　1861年至1865年，密西西比等美国南方11个州组成邦联，维护奴隶制，在内战中败给北方联邦。美联社报道，白人至上主义立法者1894年确定密西西比州州旗左上部分为邦联战旗图案，当时白人压制在内战后获得自由的非洲裔美国人。

　　密西西比州是美国最后一个州旗包含邦联战旗图案的州。密西西比州选民2011年就州旗争议投票，结果为保留州旗。那之后，密西西比州数座城市和所有公立大学陆续弃用州旗。

　　近期美国多地反种族歧视示威背景下，多个领域人士呼吁密西西比州更换州旗，州议会两院6月28日通过更换州旗的法案。

　　密西西比州大约38%的人口为非洲裔。新州旗由一个委员会设计，州选民定于11月3日就一个设计方案投票，如果否决，委员会将重新设计。

　　非洲裔美国男子乔治·弗洛伊德5月25日遭警察暴力执法后死亡，引发美国多地示威和关于历史纪念物的讨论。一些示威者和政界人士呼吁移除邦联人物雕像、更改以邦联将领命名的军事基地名称。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：于洋、杨牧)
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