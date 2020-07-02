拜登说疫情期间不举行总统竞选集会

提前锁定民主党总统候选人提名的美国前副总统乔·拜登6月30日确认，他不会在新冠疫情期间举行竞选集会。

拜登当天举行6月上旬锁定提名以来首场记者会。他说，“我认为这是现代史上最不同寻常的一次竞选”，“我打算遵照医生要求……这意味着我不会举办竞选集会”。

法新社报道，拜登所说医生要求指联邦政府发布的防疫指导方针，包括要求民众不参加大型集会。

拜登没有说明如果今后几个月疫情好转是否会改变这一决定。按法新社的说法，如果拜登在11月3日选举日以前都不举行竞选集会，那对一名美国现代史上的总统候选人来说无疑是“特别之举”。

拜登6月30日批评总统唐纳德·特朗普领导的政府应对疫情不力，说特朗普让美国民众失望、在抗疫斗争中“挥白旗投降”。

美国疫情近期出现反弹。美国约翰斯·霍普金斯大学6月30日发布的数据显示，美国过去24小时新增新冠确诊病例4.2万余例，新增死亡病例1199例。截至当晚，美国累计新冠死亡病例超过12.7万例。

美国民主党定于8月17日至20日在威斯康星州密尔沃基市举行全国代表大会。大会表决后，拜登将正式获提名为民主党总统候选人。

路透社和益普索集团6月17日发布的一项民意调查结果显示，在美国登记选民中，48%的人将在选举中支持拜登，35%支持特朗普。这是民主党今年2月启动党内预选以来历次民调中，拜登对特朗普领先幅度最大的一次。

拜登在记者会上谈及他在一些全国范围和关键州民调中领先特朗普。拜登说，他知道自己的民调数据不错，但现在下判断为时过早，还有许多工作要做。（闫洁 孙丁 徐剑梅）【新华社微特稿】

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