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美寻求延长对伊武器禁运 俄伊“呛声”

2020年07月02日08:47  来源：新华网
 

美国国务卿迈克·蓬佩奥6月30日在联合国安全理事会会议上寻求延长对伊朗武器禁运，遭俄罗斯等国反对。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾直言美方对伊朗施行“极限窒息”政策，无异于“用膝盖抵住一个人的脖子”。

【兜售延期】

蓬佩奥6月30日在安理会会议上要求联合国无限期延长对伊朗武器禁运，声称这不是美国一方立场，而是以色列等中东国家“共同呼声”。

按照蓬佩奥的说法，一旦武器禁运失效，伊朗将向中东地区受其支持的组织输送更多武器。

联合国安理会2010年就伊朗核问题通过1929号决议，禁止各国向伊朗出口坦克、战斗机和军舰等重型武器装备。伊朗与伊核问题六国2015年7月达成伊朗核问题全面协议后，联合国安理会通过2231号决议，决定维持联合国对伊朗武器禁运至2020年10月。

伊朗政府认为，美国2018年退出伊核协议，因而对联合国安理会2231号决议不再有发言权。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫当天在安理会会议上说，按期结束对伊朗武器禁运与维护伊核协议和联合国安理会2231号决议“不可分割”。

【多方质疑】

美国退出伊核协议后恢复并追加一系列对伊经济和金融制裁，伊朗继而中止履行伊核协议部分条款。美方先前声称，如果联合国安理会不延长对伊武器禁运，美国将考虑推动恢复联合国对伊全部制裁。

法新社援引一些分析师的观点报道，美方意图在今年11月美国总统选举前“彻底扼杀”伊核协议。

英国、法国、德国对美方打算并不买账，表示不会支持美国单方面推动恢复联合国对伊全部制裁。

法国常驻联合国代表尼古拉·德里维埃说，法方不会支持恢复对伊制裁的单边提案，“（这类提案）只会加深安理会以及更大范围内的分歧，不大可能在核不扩散层面改善状况”。

俄罗斯常驻联合国代表涅边贾批评美国对伊施行“极限窒息”政策，目的是“达到（伊朗）政权更迭或营造一种让伊朗无法呼吸的境况”，无异于“用膝盖抵住一个人的脖子”。

涅边贾的说法暗指美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡事件。弗洛伊德5月遭美国警方暴力执法后身亡，在全球多地引发示威。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
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