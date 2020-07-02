联合国安理会通过新冠疫情决议：重申以人民为中心

人民网联合国7月1日电（记者 杨俊） 7月1日，联合国安理会以15票赞成通过关于新冠肺炎疫情的决议。中国对决议草案投赞成票，中国常驻联合国代表张军大使作了解释性发言。

决议认可联合国秘书长古特雷斯提出的全球停火倡议和人道主义应对计划，要求安理会议程上冲突各方立即停止敌对行动，实现为期90天的停火，确保人道主义援助准入，加强维和人员安全。决议肯定联大关于新冠肺炎疫情的74/270号决议，强调联合国在全球抗疫中的关键协调作用，重申“以人民为中心”等重要理念，呼吁国际社会团结合作抗击疫情。

张军大使在解释性发言中指出，在全球抗疫的关键时刻，安理会有责任、有义务在职责范围内采取行动，应对疫情给国际和平与安全的负面影响。安理会达成这份决议，反映了安理会成员和联合国会员国加强联合国及其专门机构作用、团结合作抗击疫情的普遍共识，体现了安理会的行动力、领导力，是安理会成员和联合国的一项重要成果，是多边主义的胜利。

张军大使表示，这份决议得来实属不易。某个国家固守单边主义立场，罔顾国际社会普遍呼声，出尔反尔、违背承诺、打破共识，导致决议磋商进程一拖再拖，安理会迟迟不能就支持秘书长全球停火倡议和人道主义应对计划等重要议程采取行动。该国还无视秘书长及各国呼吁，拒不解除对有关国家的单边制裁，在疫情形势下加重了无辜平民的苦难，加剧了有关国家和地区的人道主义危机。

张军大使强调，中方从一开始就赞同秘书长的全球停火倡议和人道主义应对计划，在多个场合表达了支持立场，日前还同171个会员国发表支持全球停火倡议的共同声明。中方始终建设性参与决议草案磋商，同绝大多数安理会成员一道，凝聚最广泛共识，展现最大限度灵活，克服重重阻力，全力推动安理会对外发出合作抗疫、共克时艰的积极信号。

张军大使表示，中方赞赏本决议肯定联大协商一致通过的74/270号决议，体现了广大会员国对联合国和世卫组织在全球抗疫中核心作用的充分认可，顺应了国际社会的一致呼声。中方欢迎决议纳入“以人民为中心”等理念，这有利于解决冲突的根源性问题，反映了广大发展中国家的需求和关切，具有重要意义。中方呼吁国际社会以决议通过为契机，推动冲突各方响应古特雷斯秘书长提出的全球停火倡议，立即停止敌对行动，齐心协力抗击疫情，挽救生命，致力于通过政治和外交方式和平解决争端，并确保人道主义援助准入，加强维和人员安全。

张军大使指出，新冠病毒是全人类的共同敌人。各国必须坚持以人民为中心，始终把人民的生命安全和身体健康放在首位，全力救治生命;必须采取负责任的态度，采取坚决有力的防控措施;必须坚持以科学为依据，反对政治化、标签化、污名化;必须坚持团结协作，全力开展国际合作，特别是帮助发展中国家应对疫情。中国始终坚持人民至上、生命至上，采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，以最小的代价有效控制了疫情。同时有序复工复产，积极开展国际合作，向包括安理会议程上所有国家在内的150多个国家和国际组织提供了抗疫支持。

张军大使强调，安理会通过新冠肺炎疫情决议再次证明，世界面临重重挑战，多边主义是唯一正确选择，单边主义不得人心，只能走进死胡同。在此关键时刻，中国坚决站在多边主义一边，站在绝大多数会员国一边，站在公平正义一边。我们呼吁各方践行命运共同体理念，弘扬多边主义，加强团结协作，捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，共同建设人类更加美好的明天。

新冠肺炎疫情暴发以来，安理会的态度和行动受到普遍关注。今年3月23日，古特雷斯秘书长发出全球停火倡议。安理会高度重视这一倡议，围绕疫情对国际和平与安全的影响、支持全球停火倡议等问题展开密集磋商，绝大多数安理会成员支持尽快通过一份决议。令人遗憾的是，美国顽固坚持单边主义立场，蓄意制造障碍，导致安理会迟迟无法采取行动。有关决议最终得以通过，是包括中方在内的安理会绝大多数成员建设性参与磋商、积极推动共识的结果，体现了国际社会团结合作抗疫的负责任态度，彰显了绝大多数联合国会员国维护多边主义的坚定决心。

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