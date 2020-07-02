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世卫组织：过去一个月的新增病例占确诊病例总数的60%

2020年07月02日08:23  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔7月1日电（记者 张朋辉） 7月1日，世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上表示，全球过去一周每天新增病例都超过16万，过去一个月的新增病例占总确诊病例的60%。

谭德塞说，世卫组织从来不怠于强调，应对疫情最好的办法是综合施策，隔离、检测、治疗每一个病例，追踪、隔离密切接触者，培训医护工作者，教育、动员社区保护自己和他人。检测、保持社交距离、追踪密切接触者、戴口罩等防控措施必须全部实施，任何单个措施都不能发挥效果。

世卫组织指出，一些国家解除限制措施后会出现疫情反弹，但是这些国家有一套应对体系，采取综合措施可以遏制疫情，避免重新实施大规模限制措施。令人担心的是一些国家没有充分利用现有防控工具，只采取了部分预防措施，这些国家将面临长期、艰难的局面。

谭德塞说，疫情是对科学的挑战，也是对人性的考验，我们必须着眼全球团结和共通的人性，共同承担责任，确保每一个人、特别是最脆弱的人能获取保护自身的工具。

7月1日至2日，世卫组织举办第二届新型冠状病毒全球研究与创新论坛，来自世界各地的超过1000名科学家参与，科学家们将评估相关研究进展，讨论新的研究课题和知识缺口，确定今年及今后一段时期的研究优先方向。

7月1日，世卫组织发布第163期疫情报告，报告显示，截至欧洲中部时间1日10时（北京时间1日16时），世界报告新冠肺炎确诊病例超过1035万，达10357662例，比前一天增加163939例；死亡病例超50.8万，达508055例，比前一天增加4188例。

从世卫组织区域看，美洲是确诊病例最多的地区，占全球病例的约一半，达5218590例；美洲地区死亡病例超过24.9万，达249318。其中，美国确诊病例为2573393例，死亡病例126573例，均居世界第一。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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