中国代表：坚决反对借涉港、涉疆问题干涉中国内政

人民网布鲁塞尔7月1日电 （记者 张朋辉）日内瓦消息：7月1日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团特命全权大使、常驻代表陈旭在人权理事会第44届会议与人权高专互动对话时发言强调，中方坚决反对一些国家在涉香港、新疆问题对中方无端指责，歪曲事实，干涉中国内政。

陈旭说，昨天中国全国人大常委会全票通过了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，并决定将其纳入香港基本法附件三。这部法律是“一国两制”事业的重要里程碑。古巴代表53国做共同发言，支持中国制定上述法律，说明公道自在人心。

陈旭表示，涉疆问题根本不是所谓的人权、民族和宗教问题，而是反恐和反分裂问题。中国采取了卓有成效的措施，新疆各族人民在和平与安宁环境中充分享有各项人权，得到国际社会的广泛肯定。

陈旭指出，有些国家出于政治目的，再次就涉香港、新疆问题对中方无端指责，歪曲事实，干涉中国内政，中方坚决反对。这些国家自身存在严重人权问题，包括结构性种族主义和种族歧视、排外主义和仇恨言论、警察暴力、移民权利屡遭侵犯等。我们敦促这些国家重视解决上述人权问题，停止“双重标准”作法，停止在人权理事会进行政治操弄。借人权问题干涉别国内政注定不会得逞。

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