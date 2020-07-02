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中国代表阐述中方在伊核问题上的立场

2020年07月02日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　本报联合国7月1日电  （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军6月30日在安理会伊朗核问题公开会上发言，阐述中方在该问题上的立场。

　　张军说，伊朗核问题全面协议是重要多边协议，业经安理会第2231号决议核可，具有法律约束力，应得到切实有效执行。维护伊核协议有助于维护多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序，维护国际核不扩散体系，维护中东地区和平稳定。

　　张军指出，美国单方面退出伊核协议，恢复对伊朗单边制裁，这是造成当前伊核危机的根源。我们敦促美方放弃非法单边制裁和“长臂管辖”，回归遵守伊核协议和安理会决议的正确轨道。

　　张军表示，中方反对美国在安理会推动延长对伊朗武器禁运。安理会第2231号决议的所有规定，包括武器禁运有关安排应得到认真执行。作为伊核协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。

　　张军说，伊核形势正处于关键阶段，伊核协议面临严峻考验。完整、有效执行该协议是解决伊核问题的唯一正确途径。伊朗减少履行协议是美极限施压的结果。有关各方应保持克制，在联合委员会框架下通过磋商化解分歧，避免局势复杂化。中方不认同国际原子能机构理事会就对伊保障监督问题通过决议，呼吁各方重视伊方决心与该机构继续合作的态度，早日找到解决方案。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月02日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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