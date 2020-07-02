快门下的生命之光（全球抗疫进行时）

近日，意大利著名摄影师亚历克斯·马约利拍下的一系列黑白照片，给人们带来视觉上的强烈震撼：一名身着防护服的医生在帕拉哥尼亚出诊，为一名发烧和持续咳嗽的年轻女孩做检查；一名新冠肺炎患者在西西里卡塔尼亚坎尼扎罗医院的重症监护室里，在呼吸机的帮助下努力呼吸；一名救援人员在锡拉库萨向流浪者分发食物；一名歌唱家在米兰的家门口演唱咏叹调，向医务工作者致敬……

从罗马到巴勒莫，直至意大利与斯洛文尼亚的边境，马约利从今年2月底开始，足迹穿越整个亚平宁半岛，用80卷胶卷、2500张影像记录了人们面对疫情时的故事。故事的主角有新冠肺炎患者，有医护人员，也有从事其他职业的普通市民。照片既记录了那些艰难的时刻，也捕捉到了一个个令人感动的瞬间。

“亚历克斯·马约利记录下困难日子里人们的苦痛和温情，镜头下的意大利是黑暗的，也是光明的。”意大利资深媒体人马西莫·拉齐评论说，“或许有一天，当我们回首往事时，仍然会被那些鼓舞人心、催人泪下的部分深深感动。”

“摄影师用相机记录了疫情至暗时刻来自生命深处的光”“每张照片都在诉说一个故事。我们正在经历的一切，能看到人性与希望”“这些画面提醒大家，一定要记得那些为我们奋斗在一线的医护人员的辛苦付出”“照片中一个个面孔，就是真实的我们”“无论在什么情况下，我们都不应失去内心最有价值的东西——希望和乐观”“这些图片催人奋进、给人希望，人类在这场与病毒的对抗中需要团结携手、共渡难关”……马约利的作品深深感动了意大利网友。不少网友表示，这些反映疫情防控期间生活百态的照片和影像记录，在带给人们震撼的同时，更传递出了信念和希望，给人们带来力量。

（本报罗马7月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)