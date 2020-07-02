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开展对话合作，共促全球人权治理

柳华文

2020年07月02日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　6月26日是《联合国宪章》签署75周年。联合国成立75年来，国际人权事业在曲折中前进。今天，全球人权治理向何处去，仍然是一个突出的问题，需要各国拨开迷雾，找准方向。

　　在新冠肺炎疫情影响了联合国绝大多数会议的情况下，联合国人权理事会第四十四次会议6月30日仍然在日内瓦拉开了帷幕。会上，英国等20多个国家发表一个联合发言，无理要求中国重新考虑是否推行中国香港特别行政区国家安全法。美国常驻联合国代表也毫不意外地发表了涉华错误言论，攻击中国。不仅中国常驻联合国代表团发言人做了严词驳斥，古巴代表53个国家在会上做了共同发言，明确支持中国香港特区维护国家安全立法，及时、有力回击，压倒式驳回美、英等西方国家在理事会搞人权政治化操弄的错误行径。

　　联合国人权理事会的前身是联合国人权委员会，因为委员会一度充斥着西方国家对发展中国家的打压、政治对抗明显，联合国人权机制进行了改革，在2006年由联大通过决议，撤销人权委员会，成立人权理事会。人权理事会的一个重要革新就是强调非政治性、非选择性、非对抗性、非羞辱性，这是在当今政府间国际组织开展人权领域对话、交流与合作的基本原则。这正是《联合国宪章》强调主权国家平等、团结合作、不干涉内政等基本原则的体现，是国际关系正常、健康、建设性发展的基本要求。

　　开口闭口谈民主和人权的美国面对联合国改革的积极进展无动于衷，以一贯的孤立主义、单边主义作风，令人意外地退出了人权理事会的创始会员国的选举。美国在奥巴马政府时选择加入该理事会；到了“合则用、不合则弃”的特朗普政府时期，又悍然宣布退出理事会。予取予夺，美国自行其是。

　　中国主张，各国在平等和互相尊重的基础上，根据现行国际法和国际关系基本准则，开展积极、建设性的对话，以合作促发展，以发展促人权，各国之间实现合作共赢，共同促进人权领域的国际治理，积极构建人类命运共同体。联合国人权理事会的有效运作、职能作用的充分发挥离不开多边主义的倡导，离不开国家间政府和人民的信任、友好、对话和合作。

　　相反，一些国家不顾事实，以国家利益和意识形态划界，唯我独尊，搞双重标准和政治对抗，破坏的是国际人权领域正常交流与合作的正常气氛和面对真实、重大人权挑战的团结水平和应对能力。

　　科技在进步，国际社会的连带关系在加强，人类有理由不断加强合作，团结应对全球化进程中面临的种种困难和风险，个别国家不应该以陈旧的冷战思维、傲慢的霸权作风干扰国际合作，破坏正常的国际秩序，阻挠多边主义和国际信任与合作。时至今日，成立10余年的联合国人权理事会能否不被干扰，全球人权事业能否持续、健康发展，人们拭目以待。

　　（作者为中国社会科学院人权研究中心执行主任、国际法研究所副所长）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月02日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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