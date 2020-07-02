中方针对美方打压中国媒体采取对等反制措施

本报北京7月1日电 （记者王骁波）针对美方近日将4家中国媒体增加列管为“外国使团”，外交部发言人赵立坚1日宣布中方反制措施，要求美国联合通讯社（AP）、美国国际合众社（UPI）、美国哥伦比亚广播公司（CBS）、美国全国公共广播电台（NPR）自即日起7日内向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。

赵立坚在当日例行记者会上说，近年来，美国政府对中国媒体驻美机构和人员的正常新闻报道活动无端设限，无理刁难，不断升级对中国媒体的歧视和政治打压。2020年2月18日，美方将新华社、《中国日报》美国发行公司、中国国际电视台（CGTN）、中国国际广播电台、《人民日报》海外版美国总代理（海天发展有限公司）5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”。中方已于3月18日对等要求“美国之音”《纽约时报》《华尔街日报》《时代周刊》《华盛顿邮报》5家美国媒体驻华机构向外交部新闻司申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。

赵立坚说，6月22日，美方再次宣布将中央电视台（CCTV）《人民日报》《环球时报》和中国新闻社4家中国媒体增加列管为“外国使团”。作为对美方上述行动的反制，中方宣布要求美国联合通讯社（AP）、美国国际合众社（UPI）、美国哥伦比亚广播公司（CBS）、美国全国公共广播电台（NPR）自即日起7日内向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。

“需要指出的是，中方上述措施完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当防卫。美方有关做法是基于冷战思维和意识形态偏见，严重损害中国媒体的声誉和形象，严重影响中国媒体在美正常运作，严重干扰中美正常人文交流，暴露其自我标榜的所谓‘新闻自由’的虚伪性。”赵立坚说，中方敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 03 版）

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