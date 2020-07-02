美方政治打压背离人权宗旨（钟声）

6月30日，在联合国人权理事会第四十四次会议上，古巴代表53个国家作共同发言，支持中国香港特别行政区维护国家安全立法。“国家安全立法属于国家立法权力，这对世界上任何国家都是如此。这不是人权问题，不应在人权理事会讨论”“我们认为各国都有权通过立法维护国家安全，赞赏基于该目的采取的措施”……这是来自国际社会的正义之声，有力回击了美国等西方国家近来借人权问题干涉中国内政的恶劣行径，是对不干涉主权国家内部事务等《联合国宪章》重要原则和国际关系基本准则的坚定维护。这样的正义声音再次说明，公道自在人心，借人权问题对他国进行政治打压不会有市场，在人权问题上霸道耍横、玩弄双重标准只会失道寡助。

《世界人权宣言》指出：人人在行使他的权利和自由时，只受法律所确定的限制，确定此种限制的唯一目的在于保证对旁人的权利和自由给予应有的承认和尊重，并在一个民主的社会中适应道德、公共秩序和普遍福利的正当需要。众所周知，自去年6月，反中乱港势力公然极力鼓吹“港独”“自决”“公投”等主张，在香港从事破坏、分裂活动，不但导致交通瘫痪，店铺关张，市民生活陷入困顿，而且连最基本的生命和财产安全都无法保障。对于这种破坏人权的行径，没有任何国家会听之任之，坐视不管。

香港是中国的香港，没有人比中国政府和人民更关心香港的繁荣稳定，更重视香港同胞的福祉与权利。法治是人类文明进步的标志，也是人权得以实现的保障。香港国安法明确规定了尊重和保护人权等法治原则。这一立法不仅不影响香港居民依法享有各项权利和自由，而且会使香港居民的合法权利和自由在安全环境中得到更好行使。中国维护国家安全的权利、尊重和保障人权的切实举措理应得到国际社会尊重。美国等西方国家以“人权”为幌子，对中国的主权行为和内政问题横加干涉，是典型的政治打压，严重违反国际法和国际关系基本准则。

对人权问题的评说要客观公正，经得起历史检验。事实一再证明，中国在不断解决人权问题，而美国却在不断制造人权问题。最近一段时间以来，美国一些政客全然不顾自身劣迹斑斑的人权纪录，以所谓人权为借口，在涉港、涉疆等问题上大放厥词，完全是出于政治私利，是典型的双重标准。近期美国国内出现的一系列问题，就足以说明美国一些政客既漠视本国人民的生命健康权益，也视国际司法公正为无物，还将大国道义和责任抛诸脑后，根本没有资格对他国的人权说三道四。

就在6月19日，联合国人权理事会第四十三次会议通过决议，强烈谴责美国执法机构继续对非洲人和非洲人后裔实施种族歧视和暴力行为，特别是导致乔治·弗洛伊德死亡和其他非洲人后裔死亡的行为，并进一步谴责美国刑事司法系统中的结构性种族主义。还是6月，美方宣布将对参与调查美国军事和情报人员在阿富汗战争中所涉战争罪和反人类罪的国际刑事法院官员及其家属实施经济制裁和入境美国的限制。联合国人权专家发表声明表示，美国政府史无前例地决定针对和制裁国际刑事法院工作人员个人的行为，是对该机构司法独立性的直接攻击，还可能会破坏受害者获得司法公正的机会。

美国在应对新冠肺炎疫情过程中暴露的人权危机更是触目惊心。确诊病例超过253万、病亡人数超过12.6万，少数族裔和低收入群体死亡率更远高于白人群体。联合国人权专家菲利普·奥尔斯顿批评道：“由于长期的忽视和歧视，低收入和贫困人口面临着更高的受到冠状病毒侵害的风险，而一个混乱的、注重企业的联邦应对措施未能完全照顾到他们的利益。”在全球疫情依然严峻的情况下，美国全然不顾联合国人权机构及难民署暂停强迫遣返的呼吁，将数万移民遣返至医疗条件落后的国家，造成严重的公共卫生灾难。据危地马拉政府4月份发布的一份报告称，该国近1/5的新冠病毒感染病例“都来自被美国遣返的移民”。

美国一些政客把人权作为对他国进行政治打压的工具，是国际人权事业的搅局者、破坏者，完全背弃了人权宗旨。美方要是真心维护人权，就应该真正放弃把人权作为实现霸权工具的冷战思维，正视本国人权问题，在人权领域开展对话与合作。这才符合全球人权治理发展大势，也才有利于推动世界人权事业健康发展。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 03 版）

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