为“一国两制”行稳致远提供强大制度保障

6月30日，十三届全国人大常委会第二十次会议表决通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，并列入《中华人民共和国香港特别行政区基本法》附件三在香港特别行政区公布实施。国际人士纷纷表示，香港特别行政区维护国家安全法通过并公布实施是“一国两制”实践具有里程碑意义的大事，将坚决有效地维护国家安全，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，香港的明天必将更加美好。

“显示了中国政府全面准确贯彻落实‘一国两制’的坚定决心”

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德认为，香港回归后，“一国两制”实践取得举世公认的成就。去年香港发生“修例风波”以来，反中乱港势力和分裂势力不断制造暴力活动，严重践踏法治和社会秩序，严重挑战“一国两制”原则底线。香港特别行政区维护国家安全法的通过，是维护中国国家主权、安全、发展利益，恢复香港法治和社会秩序，保障香港民众正常生活的重要举措，有利于坚持和完善“一国两制”。

哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳表示，香港特别行政区维护国家安全法是为防控国家安全风险、完善“一国两制”制度体系而采取的必要之举，为确保香港社会稳定有序、市民安居乐业提供坚实制度保障。

“香港特别行政区维护国家安全法很好地体现了‘一国’和‘两制’的统一，显示了中国政府全面准确贯彻落实‘一国两制’的坚定决心，‘一国两制’在香港的实践进入了新阶段。”泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷认为，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是维护中国国家主权和安全的必要举措，也是保障香港长治久安的必然选择，符合国际社会共同利益。

布隆迪《新生报》社长卡姆维努布萨表示，国家安全是头等大事。香港特别行政区维护国家安全法将使香港维护国家安全更加有法可依，更好地保障香港居民的合法权益，使香港更稳定、更安全和更有保障。

“为保障香港长期繁荣稳定和香港市民合法权益拉起制度保护网”

南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理认为，香港特别行政区维护国家安全法将有效维护中国国家安全，充分保障香港民众依法享有的各种权利，为促进香港长治久安及“一国两制”行稳致远提供强大支撑。中国国家安全屏障越牢固，香港的优势才会越凸显，提升空间越大，发展活力越强。

俄罗斯智库伊兹博尔斯克俱乐部研究员尤里·塔夫罗夫斯基表示，去年以来的“黑暴”乱港行为不仅冲击香港营商环境、严重拖累社会民生、损害香港市民切身利益，更严重挑战了“一国两制”原则底线，威胁中国国家主权、安全、发展利益。“香港特别行政区维护国家安全法不仅为维护中国国家安全构筑更加牢固的屏障，也为保障香港长期繁荣稳定和香港市民合法权益拉起制度保护网。”

英国巴斯市议会议员余德烁认为，香港特别行政区维护国家安全法将堵住香港在维护中国国家安全方面存在的法律和制度漏洞，有助于尽快恢复香港法治秩序。该法充分坚持人权保障原则和法治原则，体现“一国两制”方针，将确保香港长治久安，更好保障香港居民依法享有的权益。

奥地利奥中商业协会主席、律师乔治·章格表示，香港的稳定繁荣来自于“一国两制”的成功实践。香港特别行政区维护国家安全法在坚守“一国”之本的同时兼顾“两制”差异，对严重危害中国国家安全的犯罪行为的构成及其刑罚作出明确规定，有效填补香港维护国家安全方面的法律和制度漏洞，完全符合“一国两制”方针，将为香港长期繁荣稳定提供根本保障。

“香港未来发展前景一定会更加美好”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，香港特别行政区维护国家安全法为香港未来发展注入更多信心和希望，香港法治与秩序将得以尽快恢复，重回良性发展的正轨。“在这部法律所营造的安定环境下，‘一国两制’必将得到更有效保障，香港投资和营商环境将进一步改善，香港各界能够集中精力发展经济、改善民生。”

西班牙共产党主席森特利亚认为，香港特别行政区维护国家安全法获得通过并公布实施，是对香港社会重建秩序、重启信心的坚强保障，开启了香港“一国两制”实践新征程。

塔夫罗夫斯基表示，从国家层面为香港维护国家安全立法，是对“一国两制”制度体系的发展完善。“中国国家安全的底线得到巩固，香港未来发展前景一定会更加美好。相信香港将以更安全、更稳定、更和谐的社会环境和更加良好的营商环境吸引外来投资者，香港国际金融、贸易和航运中心的地位也将越来越稳固。”

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，香港特别行政区维护国家安全法将有效维护中国国家安全，确保香港的社会稳定、包容和可持续发展，香港在“一国两制”下享有的独特优势也将更加凸显。“香港作为国际化都市和国际金融中心的地位，以及在高素质人才、法治等方面的优势都将继续保持，香港民众也将享受到长期繁荣稳定所带来的发展红利。”

（本报北京、曼谷、里约热内卢、约翰内斯堡、布鲁塞尔、柏林、莫斯科、马德里、阿布贾7月1日电 记者曲颂、肖新新、赵益普、林芮、朱东君、吕强、万宇、李滢嫣、任彦、花放、殷新宇、姜波、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 03 版）

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