世界逾百政党祝贺中国共产党成立九十九周年

本报北京7月1日电 在中国共产党成立99周年之际，世界100多个政党向中共中央对外联络部发来电函、视频或以其他方式，向习近平总书记和中共中央表示热烈祝贺，盛赞中国共产党成立99年来走过的光辉历程和中国取得的巨大发展成就，相信在中国共产党的领导下，中国必将走向更光辉的未来，并为人类社会进步作出更大的贡献。

老挝人民革命党对中国共产党成立99周年致以热烈祝贺和良好祝愿，表示以习近平同志为核心的中共中央团结带领中国人民高举社会主义伟大旗帜，坚持中国共产党的领导，坚持人民当家作主，在新时代不断发展完善中国特色社会主义，推动中国改革开放和国家发展建设事业取得新的巨大成就，中国党和国家在国际和地区舞台上的影响力不断提升。上述成就为老挝党、政府和老挝人民在新时期朝着社会主义目标推进国家建设事业提供了宝贵经验和巨大鼓舞。

印尼国民民主党表示，在中国共产党的领导下，中国成功应对了疫情挑战，正稳步推进经济建设。印尼国民民主党愿与中国共产党在危机时刻守望相助、同舟共济。期待并相信在中国共产党的领导下，中国将实现更大发展，人民生活更加幸福。

埃及共产党表示，中国共产党走过了99年的光辉历程，带领中国人民在政治、经济、社会等各领域取得举世瞩目的发展成就，为世界反帝反殖民斗争和全球正义事业作出了积极贡献。埃及共产党坚定支持中国共产党为维护国家安全统一和人民利益采取的一系列有力举措。

南非非洲人国民大会表示，中国共产党的诞生对中国人民乃至全世界具有重要历史意义。我们都曾领导各自人民进行反帝反殖民的英勇斗争，并共同怀有构建人类命运共同体的美好愿景。我们愿同中国共产党一道，为建立一个没有贫困、落后和疾病的地球家园而努力奋斗。

墨西哥劳动党表示，在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，中国共产党及其领导核心彰显了重要作用，并向其他国家伸出人道主义援手，及时分享抗疫经验，提供技术和物资援助。祝愿中国共产党继续带领中国人民奋勇拼搏、攻坚克难，取得更加卓越的发展成就，并在世界范围内发挥更大的领导作用。

阿根廷正义党表示，阿根廷正义党热烈祝贺中国共产党建党99周年，两党情同兄弟，均秉持为人民利益服务的理念。阿根廷正义党愿以再次执政为契机，进一步密切两党两国关系，推动阿中全面战略伙伴关系达到新高度，共同建设和谐美丽世界。

俄罗斯统一俄罗斯党表示，历史证明，中国共产党具有驾驭复杂局面、应对风险挑战的强大能力。俄罗斯统一俄罗斯党愿同中国共产党深化相互理解信任，夯实两国人民传统友谊，拓展双方务实合作。

法国共产党表示，中国共产党走出了一条符合中国国情、与时俱进的独特发展道路，创造了光辉发展历程。当前，在中国共产党的领导下，中国正努力为实现高质量增长、全面建成小康社会、实现人民对美好生活的向往而奋斗。我们支持习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念，认为世界应放弃冷战思维，加强团结合作，促进共同发展。

欧洲左翼党表示，中国共产党长期维护和平与发展，坚持以人民为中心，通过推进改革创新和长远规划，战胜了诸多艰难险阻，取得伟大成就。在欧中建交45周年及新冠肺炎疫情的背景下，欧洲左翼党期待国际社会开展积极合作，摒弃一切污名化做法。

此外，柬埔寨人民党、伊朗伊斯兰联合党、朝鲜劳动党、蒙古人民党、菲律宾民主人民力量党、土耳其爱国党、越南共产党、埃塞俄比亚繁荣党、纳米比亚人组党、坦桑尼亚革命党、突尼斯人民运动、智利共产党、古巴共产党、乌拉圭广泛阵线、匈牙利工人党、罗马尼亚社会民主党、塞尔维亚前进党、瓦努阿图瓦库党、德国的共产党、西班牙共产党、英国共产党等政党也通过来电来函等方式，对中国共产党成立99周年表示热烈祝贺，期待继续深化同中国共产党在各方面的交流与合作，为各自国家和世界的和平稳定、繁荣发展作贡献。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 03 版）

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