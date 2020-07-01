大家好！今天，中日韩名家线上书法展在三国合作下隆重开幕，谨在此表示衷心祝贺。

自2005年起，中国人民对外友好协会、日本文化财保护及艺术研究援助财团和韩日文化交流会议每年在中日韩三国轮流举办中日韩文化交流论坛，过去15年来通过举办演出、展会等配套活动为促进三国在文化领域交流、增进人民友谊作出了积极努力。

中日韩三国同属汉字文化圈，书法正是数千年来三国积淀而成的东亚文化之载体。本次，中方率先提出举办以三国共通的艺术语言-书法之力共同抗击新冠肺炎疫情为主题的中日韩名家线上书法展，我们深感赞同。在韩国艺术殿堂书艺博物馆，也是韩国唯一一所专业书法博物馆的大力支持下，韩国有16位书法家的16幅书法作品参加展览。

韩国最具代表性的权昌伦、金荣基等知名书法家以“共同抗疫”和“世代友好”为主题创作的16幅作品将与中国和日本的书法名家作品一起共同展出。今天的开幕式暨笔会上，还将特别邀请到中日韩文化交流论坛韩方委员、前韩国驻华大使权丙铉先生和韩国书法团体联合总会会长、书法家权昌伦先生以“齐心协力，共克时艰”为主题现场挥毫。希望三国优秀书法家的作品能为因新冠肺炎疫情而身心俱疲的三国人民带来安慰、赋予活力。

当前，新冠肺炎疫情席卷全球。在这一史无前例的重大事件面前，线下展览和人员往来面临困难，此时通过有别于平时面对面的线上展览形式继续推动三国文化艺术交流更具重要意义。

再次祝贺中日韩名家线上书法展成功开幕！衷心希望中日韩三国通过文化交流不断增进友谊，加强合作。祈愿东亚和平稳定，祝愿各位身体健康！

谨致谢意。

(责编：赵鑫虎(实习生)、杨牧)