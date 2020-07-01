值此《中日韩名家线上书法展》开幕之际，我谨代表中国人民对外友好协会表示热烈祝贺，并对三国书法家的积极参与与无私奉献和有关单位为此付出的辛勤努力表示诚挚敬意和衷心感谢。

今年以来，新冠肺炎疫情席卷了全球，给世界各国人民生命健康安全和正常生产生活带来严重冲击。病毒没有国界，疫情不分种族，人类命运休戚与共。这一全球性挑战再次证明人类就是一个命运共同体，只有团结合作才是符合各国人民根本利益的唯一正确选择，才是战胜疫情的最有力武器。

远亲不如近邻。中日韩三国作为无法搬家的重要邻邦，在抗击疫情过程中坚定地站在一起，风雨同舟，相互支持。在中国人民抗击疫情的艰难时刻，日韩两国政府和人民积极支援；在日韩疫情严峻之际，中国政府和各界也第一时间提供抗疫物资，捐款捐物，共同谱写了“山川异域、风月同天”、“道不远人，人无异国”的友好佳话。三国政府和人民以实际行动展现了共克时艰、患难与共的团结精神，展示了亚洲文化和亚洲文明，贡献了亚洲智慧和亚洲力量，为世界抗疫合作树立了榜样。

字同源，书同道。中日韩三国地理相近，文化相通。书法艺术源于中国，发展于亚洲，在三国漫长的文明交流互鉴中，逐渐成为精神传承的载体和增进相互理解与友好感情的重要纽带。此次，来自三国的近百名知名书法家创作百余幅作品参展，共同表达了“守望相助、共抗疫情”的深厚情谊和对“世代友好、共创未来”的美好期盼，必将成为推进中日韩三国人民团结抗疫、增进友好的强劲动力。

衷心期待此展能给人们带来美好艺术享受的同时，以文化之力，温润人心，为全世界正在经历艰苦抗疫的人们送去美好祝福，传达亚洲人民热爱和平友好的心声，传递守望相助、团结合作的正能量。

疫情终将过去，阻挡不了中日韩源远流长的友谊。青山一道，同担风雨。让我们携起手来，共迎风雨过后的彩虹，共创中日韩三国关系更加美好的未来，共同为世界的和平稳定、繁荣发展做出亚洲贡献。

祝本次《中日韩名家线上书法展》取得圆满成功。

(责编：赵鑫虎(实习生)、杨牧)