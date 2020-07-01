“中苏抗疫合作与中苏关系视频研讨会”举行

人民网喀土穆7月1日电（记者苏航） 6月30日，我驻苏丹使馆和扬州大学苏丹研究中心共同举办“中苏抗疫合作与中苏关系视频研讨会”。中国驻苏丹大使马新民、扬州大学校长焦新安、苏丹驻华使馆临时代办伊萨姆丁和教育部高校国别和区域研究工作秘书处主任罗林等出席开幕式并致辞。来自中苏两国政府部门、高校和研究机构、学界、商界专家学者和华侨华人等各界人士百余人与会。

马新民大使致辞。

马新民大使在致辞中表示，在前所未有的疫情威胁面前，中苏两国和两国人民再次站在一起并肩作战，见证两国同舟共济、守望相助的伙伴之谊，感受两国人民同情相成、日亲日近的兄弟之情。中苏团结合作抗疫为中苏关系增添了新内涵。中苏互通疫情信息，协调防疫政策，使两国友好互信更加牢固；中苏同心抗疫，共克时艰，使两国人民友谊更加深厚；中方为苏抗疫提供全方位智力支持，使两国合作更加深入；中苏同气连枝，并肩战斗，使人类卫生健康共同体理念更加深入人心。

马新民强调，在“后疫情时代”，中苏关系应当用好“习近平主席在第73届世界卫生大会和中非团结抗疫特别峰会提出的推进全球和中非抗疫合作的倡议和举措”、“中非合作论坛框架下的健康卫生行动计划”和“中苏两国双边医疗合作”等三大机制，深耕公共卫生治理、公共卫生应对能力建设和医疗基础设施建设等三大领域，抓好疫情防控、公共卫生和经济社会人文交流等三大合作，不断深化拓展两国医疗合作，丰富两国务实合作内涵，提升两国战略伙伴关系水平，谱写两国合作共赢、共同发展新篇章。

焦新安校长表示，扬州大学自2010年与喀土穆大学结对以来，不断加强苏丹问题研究，相关研究成果得到上级主管部门的采纳和同行专家的肯定，日益成为国内苏丹问题研究重镇。相信此次研讨会必将进一步提升中国苏丹问题研究水平，促进中苏两国学术交流，为推动中苏关系发展、增进两国人民友谊做出“扬州贡献”。

苏丹会场。

伊萨姆丁临时代办感谢苏丹发生疫情以来中方向苏方提供的抗疫物资援助和智力支持，表示尽管面临新冠疫情的巨大挑战，但苏丹政府借鉴中国成功抗疫经验，竭尽全力遏制其扩散传播并取得积极成果。此次研讨会必将对中苏加强抗疫合作、进一步发展两国关系产生重要影响。

罗林主任代表教育部高校国别和区域研究工作秘书处热烈祝贺会议成功召开，并表示，中苏两国建交以来双边关系长期友好，各领域合作不断深化。双方应在不断提升双边贸易投资规模、加强基础设施合作基础上，全面推动两国人文交流合作，进一步促进两国民间往来。

研讨会持续近五个小时，来自扬州大学、北京大学、南京大学、西北大学、上海外国语大学、中国社科院、中国国际问题研究院、中国现代国际关系研究院、喀土穆大学等20名专家学者和民间友好人士围绕苏丹（非洲）疫情发展、中苏（中非）合作抗疫、中苏（中非）关系发展等展开深入研讨。与会代表均盛赞本次会议的召开恰逢其时，各位专家的发言讨论站位高、立意深、接地气，为探索推进苏丹问题研究共同体建设、准确把握“后疫情时代”中苏、中非关系发展提供了可资借鉴的崭新思路。

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