哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例数突破40000

人民网努尔苏丹7月1日电（记者周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，截至当地时间7月1日15时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到41065例，康复13558例，死亡188例。值得注意的是，哈卫生部官方网站不再单独统计无症状病毒携带者数量，而是重新将其归入确诊病例范畴。

哈萨克斯坦最大的城市阿拉木图一直是该国疫情最严重的地区。截至目前，该市已累计确诊5501例新冠肺炎病例。7月1日，阿拉木图市公共卫生部门负责人纳德罗夫对媒体表示，阿拉木图传染病医院的医护人员已经严重不足，有必要组织动员更多医护工作者作为后备力量，以应对当前以及未来一段时间抗击疫情的需要。“我的同事们已经在抗击新冠肺炎疫情的第一线连续奋战了3个多月，现在是时候补充新鲜力量了。目前，我们需要医生、中级和初级医护人员、实验室专家以及志愿者。”

哈卫生部6月6日宣布，根据国际惯例以及许多国家的通行做法，自当天起，卫生部将在统计疫情数据时区分是否有临床症状，即单独统计确诊病例数量和无症状病毒携带者数量。至于7月1日为什么没有按照调整后的统计方式公布疫情数据，官方尚未做出解释。

哈萨克斯坦位于中亚地区北部，面积270多万平方公里，人口约为188万。

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