蒙古国国家大呼拉尔全会选举两名副主席

7月1日，蒙古国国家大呼拉尔全会选举蒙古人民党提名阿尤尔赛汗（左）、民主党提名奥登图娅为国家大呼拉尔副主席。

人民网乌兰巴托7月1日电（记者霍文）蒙古国国家大呼拉尔（议会）7月1日召开全会，议程包括听取国家大呼拉尔党团组建情况，设立常设委员会和投票选举副议长等。

国家大呼拉尔全会通过了关于安全与外交、自然环境与食品农业、教科文体、社会政策、预算、法律、经济等各常设委员会成员组成的决议。

根据蒙古国相关法律，分别由获得62个席位的蒙古人民党和获得11个席位的民主党各提名1位国家大呼拉尔副主席人选。当日全会以多数票通过任命由蒙古人民党提名的图木尔巴特尔·阿尤尔赛罕和民主党提名的萨勒丹·奥登图雅出任国家大呼拉尔副主席。 其中，来自民主党的奥登图雅是蒙古国国家大呼拉尔历史上首位女性副主席。

图木尔巴特尔·阿尤尔赛罕，男，历任蒙古国前总统巴嘎班迪助理，首都青格勒泰区议员、主席，首都青格勒泰区区长等职。2016年、2020年两次当选国家大呼拉尔委员。2019年任国家大呼拉尔安全与外交政策常设委员会主席。懂英语、俄语、土耳其语、日语。

萨勒丹·奥登图雅，女，历任蒙古卫生部长助理、首都巴彦高勒区区长。2012年、2020年当选国家大呼拉尔委员。懂英语、俄语。

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