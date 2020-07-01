新华时评：充当“谎言复读机”当无地自容

新华社北京7月1日电 题：充当“谎言复读机”当无地自容

新华社记者成欣

美国国务卿蓬佩奥近来干得最上瘾的事情，就是不断用谎言抹黑和挑衅中国。从污蔑涉港国安立法、攻击中国民族宗教政策、捏造“中国威胁”，到把矛头对准中国共产党、对准中国政治制度和发展道路……“谎言复读机”蓬佩奥一再在世人面前丑态百出。

三番五次恶意造谣、无端抹黑，暴露出部分美国政客根深蒂固、不合时宜的政治偏见。“身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去，停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈的老框框内”——蓬佩奥就是一个突出典型。

“鞋子合不合脚，自己穿了才知道。”中国制度和中国道路，是历史的选择、人民的选择。新中国成立70多年来，中国共产党领导人民创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹，国家日新月异，人民安居乐业，任何不戴“有色眼镜”的人都能看得清清楚楚、明明白白。蓬佩奥之流却对此视而不见，只知道睁着眼睛说瞎话。

新冠肺炎疫情暴发以来，中国共产党坚持“人民至上、生命至上”，不惜一切代价保护人民生命安全和身体健康。上到108岁的老人，下至出生仅30个小时的婴儿，都全力救治。反观美国，人们看到的却是政客“政治私利至上”，由此导致医疗技术最发达的美国却成为全球感染病例、死亡病例最多的国家。应对疫情烂至如此程度，一门心思污蔑他人的蓬佩奥，不应该感到羞愧吗？

美国政客向来以“民主自由灯塔”自我标榜，但越来越多的人发现，这座“灯塔”愈加暗淡。新冠肺炎确诊和死亡人数持续攀升，以弗洛伊德为代表的非洲裔美国人命如草芥，政府对手无寸铁的民众武力相向……残酷现实面前，蓬佩奥之流有何颜面对他国说三道四？

美国政客谎言与谬论频出背后，是破坏中国稳定、阻挠中国发展的险恶用心。紧抱“美国优先”莫名优越感不放的蓬佩奥，妄图将自己的意志强加给中国人民，这是何等荒唐！中国人民坚定走自己的路，任何居心叵测的鼓噪挑拨都不过是痴人说梦。

蓬佩奥之流应该好好倾听一下美国自己民众的呼声——他们已经“不能呼吸”。

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