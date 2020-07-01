欧洲华人侨团：坚决拥护和支持香港国安法颁布实施

人民网布鲁塞尔7月1日电 （记者 任彦）6月30日，十三届全国人大常委会第二十次会议表决通过了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》（以下简称“香港国安法”），国家主席习近平签署第四十九号主席令予以公布。比利时中国和平统一促进会、荷兰中国和平统一促进会和欧洲华侨华人青年联合总会等华人侨团纷纷发表声明称，香港国安法的落地实施是民心所向，大势所趋，坚决拥护和支持。

比利时中国和平统一促进会发表声明称：我们感到十分振奋，香港国安法终于补齐了香港国家安全的法律漏洞，也可使香港今后的稳定和发展得到保障，我们比利时华侨华人坚决拥护和全面支持香港国安法颁布实施。香港国安法将有效遏制去年“修例风波”以来的社会乱象、打击反中乱港分子的嚣张气焰，有助于香港社会止暴制乱，有助于市民生活早日恢复正常，让香港重新出发。香港港?国安法颁布实施，是民心所向，大势所趋，也是香港落实“一国两制”的又一个里程碑，香港将迎来一个新时代的开启，我们对香港的未来充满希望。

荷兰中国和平统一促进会发表声明称：我们坚决拥护和全力支持香港国安法颁布实施，这部重要法律将为全面准确贯彻“一国两制”方针，切实维护国家主权、安全、发展利益，有效维护宪法和基本法所确立的特别行政区宪制秩序，保持香港长期繁荣稳定，确保“一国两制”行稳致远提供强大制度保障，香港也将迎来变乱为治、重返正轨的转机。相信风雨过后，“一国”之本更加巩固，“两制”之利更加彰显，香港发展的前景更为广阔，东方之珠将会更加璀璨。

欧洲华侨华人青年联合总会发表声明称：危急时刻，香港国安法及时出台，切实回应香港社会最大多数的诉求与期盼，直击极为少数的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等犯罪行为，为国家安全构筑起坚固的法律屏障，为香港社会繁荣稳定和广大市民合法权益拉起法治保护网。我们坚决拥护和全力支持香港国安法颁布实施，在这部重要法律构筑的坚固安全屏障下，香港将重归安宁、再现荣景，蒙尘的“东方之珠”必将进一步融入国家发展的时代洪流，焕发崭新光彩。

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