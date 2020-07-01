国际观察：中美“脱钩”？先问问美国企业干不干

近年来，“脱钩”成为美国某些政客谈及中美关系的高频词，一些人动辄就想把“邪火”烧到别人家门口。6月18日，美国总统特朗普又在推特上声称，美方保留与中国完全“脱钩”的政策选项。有美国媒体称这是“特朗普近来就美中关系发表的最严厉的表态”。“嘴仗”一时爽，但在现实层面中美“脱钩”究竟有多少可行性？市场反应恐怕让美国的“脱钩”想法变得艰难。

政治力量难以改变中国供应链重要地位

集装箱货运量是观察世界经济的重要“窗口”。全球货物贸易80%的运输经由港口实现。受新冠疫情影响，虽然远洋航运业成本翻倍，但许多美国企业仍渴望更快地获得来自中国的货物。

彭博社在6月28日的文章中指出，就在特朗普要求与中国“脱钩”之际，许多美国企业希望获得更多的中国货物。以集装箱货运船梅琳娜号（Melina）为例，6月24日它从深圳附近的港口出发，装载着美国家庭需要的产品，将于7月6日在洛杉矶靠岸。一周后，一艘更大的货船还将再走一次相同路线。

梅琳娜号的运营者是世界上最大的集装箱航运公司之一——以色列的以星（ZIM）综合航运服务有限公司。它和檀香山美森（Matson）轮船有限公司，以及法国集装箱运输巨头飞海运集团（CMA CGM SA）都在中美之间运营航运业务。文章称，这种联系表明，特朗普想实现世界两大经济体“完全脱钩”，十分困难。

文中还提到了在美国有120家门店的“乡村国王”（Rural King）百货商店。疫情期间，美国许多传统零售商面临纸巾、洗手液等产品短缺。但是多亏了与中国及亚洲商家的紧密关系和灵活的供应链，Rural King多数商品仍有库存，成了其国际物流经理希斯·皮特曼口中的“幸运儿”。皮特曼说，难以想象的是，Rural King在疫情中一天能卖出300个蹦床。对他来说很好的一件事情是，他在中国有100到200个供货商。

正如中国国际贸易学会专家委员会首席专家何伟文所说，经济上，世界上找不到第二个中国，“脱钩”中国几乎做不到；政治上，产业链不会因美国政治力量而强行改变。它会带来破坏，但是改变不了经济规律。最后反过来殃及美国自己，会给美国高科技产业带来巨大打击。

疫情和贸易战都无法阻止美企进军中国市场

对美国企业来说，世界上的确找不到第二个中国。

去年8月，特朗普曾命令美国在华企业迁回美国。几天后，美国第二大零售商好客多在华首店便于上海开业。今年4月22日，投资100亿美元的埃克森美孚的乙烯项目在惠州开工。5月19日，霍尼韦尔公司新兴市场总部暨武汉创新中心成立。5月20日《华尔街日报》刊文指出“新冠疫情和贸易紧张都无法阻止美企进军中国各市场”。

中国美国商会5月30日发布的年度白皮书显示，三分之一美国在华企业计划将在华投资规模扩大10%以上。4月份发布的中国美国商会和上海美国商会联合民调显示，在全球收入超过5亿美元的25家在华美国企业中，尽管新冠肺炎疫情对其业务产生了影响，但约70%的企业没有搬迁计划。

美国政客对中国高科技企业的扼杀政策也是自损。英国《经济学人》说，“对华为的禁令，可能导致半导体产业全部搬离美国”。因为美国半导体公司技术开发和总公司在美国，但生产多在境外。根据《经济学人》模型，差不多美国半导体也全走了，与中国“脱钩”美国的代价将很高。美国经济学家戴维.戈德曼在5月25日《亚洲时报》发表文章，提出问题“谁‘脱钩’谁，我们是不是搞反了？”， 文章认为美国思考如何与中国“脱钩”，实际上是亚洲和美国“脱钩”。

事实上，特朗普和美国都需要中国。后疫情时期，中国复苏快于美国的市场预期，也进一步加强了美国企业扩大在华投资的信心。6月27日，雅虎财经发表标题为《为什么说中国在疫情后会比美国强大》的文章。文中说，中国和美国为抗疫的花费都不少。但是中国的钱花在了医学研究上，还有对密切接触者的追踪、医院建设和设备投入。这些花费都可以被看作一种投资。

摩根·斯坦利的经济学家预测，中国将是2020年唯一一个GDP有所增长的经济体，而在下一个十年，中国的中产和上中产阶级数量仍将继续增长。“中国将比美国复苏更快”，文章说，美国应先清理干净自己的屋子。

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