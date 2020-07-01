中国作为创始成员参加联合国“消除贫困联盟”

新华社联合国6月30日电 第74届联合国大会主席蒂贾尼·穆罕默德-班迪6月30日召开视频会议，启动“消除贫困联盟”。中国作为创始成员参加该联盟。

联合国秘书长古特雷斯，联合国开发计划署、贸易和发展会议、粮农组织、国际劳工组织等机构负责人，以及“77国集团和中国”主席圭亚那等国代表出席。中国常驻联合国代表张军出席会议并发言。

张军表示，在联合国成立75周年和进入“可持续发展目标行动十年”之际，新冠疫情暴发给消除贫困带来新的严峻挑战，各方应以成立“消除贫困联盟”为契机，采取共同行动，推进全球减贫事业。

张军表示，一是坚持发展优先，将发展置于全球宏观政策协调的优先位置并作为解决贫困的根本途径。二是坚持人民至上，始终将增进人民福祉作为发展的出发点和落脚点。三是坚持精耕细作，扎实推进减贫事业。四是坚持国际合作，坚定维护多边主义。

他说，中国积极推进减贫南南合作，通过“一带一路”倡议帮助沿线各国增加就业、改善民生，提出一系列应对疫情的新倡议，以实际行动为推进全球减贫事业做出贡献。

目前，巴基斯坦、印度、孟加拉国、南非、埃及、摩洛哥、埃塞俄比亚、墨西哥、智利、挪威和土耳其等30多个国家也已参加该联盟。

(责编：于洋、燕勐)