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通讯：在“汉语桥”比赛中感受埃及学生的中国情

2020年07月01日13:25  来源：新华网
 

　　新华社开罗6月30日电 通讯：在“汉语桥”比赛中感受埃及学生的中国情

　　新华社记者李碧念

　　“火红的太阳刚出山，朝霞铺满了半边天。”在日前举行的第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及大区赛决赛上，艾因夏姆斯大学中文系大四学生文昊唱的一曲京东大鼓《送女上大学》给评委们留下深刻印象。最终他以总分第一名的成绩荣获埃及大区赛特等奖，获得参加“汉语桥”全球总决赛的机会。

　　受新冠疫情影响，本次比赛以线上形式举行，分演讲和才艺表演两个环节。比赛中，来自埃及5所高校的8位选手纷纷秀出自己的“十八般武艺”，绕口令、快板、太极剑表演轮番上场。

　　文昊去过多个中国城市，在演讲中他深情回忆起自己与中国的情缘。“在中国，我认识了许多来自世界各国的朋友。虽然我们的国籍、肤色、语言不同，但是中文为我们搭起沟通的桥梁，让我们成了肤色不同的兄弟姐妹。”

　　这不是文昊第一次参加“汉语桥”比赛，两年前他也曾参赛，最终获得埃及大区赛二等奖。“我想成为‘中国通’，想去参加总决赛，现在我的梦想终于要成真了。”文昊说。

　　2019年，文昊曾在中央民族大学研学一年。在中国期间，他游览了天津、沈阳、上海等多个城市，学习了不少中国传统文化。在天津，他结识了京东大鼓非遗传承人王文磊，并拜其为师。

　　“正所谓‘一日为师，终身为父’，从此我在中国就有了一位‘父亲’。逢年过节，我会和几个师兄妹一起到师父家做客，就像亲人一样，这让身在中国的我，也感受到了浓浓的家的温暖。”文昊说。

　　学习中文也改变了苏伊士运河大学语言学院中文系大三学生桑英杰，让他从胆小羞涩、不敢开口说话变得大方自信、敢于从容地表达自己。

　　“我从小就有口吃的毛病，那时我最大的愿望就是能在公共场合自由地表达自己的观点，然而每次开口都会惹来无数无情的嘲笑。就这样，我越来越胆怯，不敢说话，不敢跟别人交流。”桑英杰说。

　　他在演讲中说，在一次开罗文化中心举办的中国文化体验活动中，由于中文发音十分准确，他受到了老师的表扬。在老师的鼓励下，他来到苏伊士运河大学学习中文，逐渐找回了说话的自信，改掉了口吃的毛病。

　　在才艺表演环节，桑英杰表演了绕口令《什么上山吱扭扭》、相声贯口《说北京》《莽撞人》，最终他以总分第二名的成绩获得埃及大区赛一等奖。

　　本次比赛主持人、埃及苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷说：“比赛的主题是‘汉语为桥，天下一家’，今年的比赛不仅体现了同学们在变化的世界中坚定自我的决心，更是对中埃两国友谊的致敬。”

(责编：于洋、燕勐)
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