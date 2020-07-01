联合国高官认为伊核协议对地区和国际安全至关重要

新华社联合国6月30日电（记者尚绪谦）负责政治事务的联合国副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛6月30日说，伊朗核问题全面协议获得安理会第2231号决议核可，是多边外交和对话的重大成就，对于全球核不扩散体系以及地区和国际安全至关重要。

迪卡洛30日向安理会通报了第2231号决议执行情况，对美国退出伊核协议和伊朗随后中止履行部分条款，从而导致该协议陷入前途未卜的境地表示遗憾。

她说，美国2018年5月退出该协议时，国际原子能机构11次报告均认定伊朗遵守了协议规定的核承诺。美国重新对伊朗实施制裁并取消石油贸易与伊核协议框架下核项目制裁豁免的做法和协议目标相悖。美国的做法对伊朗和其他国家全面执行伊核协议以及安理会第2231号决议造成障碍。

迪卡洛同时对伊朗中止履行核协议部分条款表示遗憾。她呼吁伊朗重新回到全面执行伊核协议的轨道上来，呼吁协议参与方通过伊核协议争端解决机制处理分歧，呼吁联合国所有会员国避免对伊核协议和地区稳定产生负面影响的挑衅性言行。

她说，伊核协议尽管面临挑战，但仍然是确保伊朗核计划和平性质的最佳途径。全面执行伊核协议及第2231号决议，对于地区稳定具有重要意义。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增了一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

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