新华社努尔苏丹7月1日电 专访：中国共产党缔造发展奇迹——访哈萨克斯坦共产人民党中央书记科努罗夫

新华社记者任军 张继业

在中国共产党建党99周年之际，哈萨克斯坦共产人民党中央书记科努罗夫日前在接受新华社记者专访时表示，中国共产党为中国带来经济社会发展奇迹，树立了执政为民的榜样。

科努罗夫说，近百年来，中国经历了许多艰难困苦的考验，是中国共产党带领人民不断前进，为中国探寻发展路径，团结各种力量，实现增长目标，并向世界证明中国价值观和中华文明体系的伟大。

科努罗夫分别从减贫、反腐、抗疫和外交四个方面评价了中国共产党取得的成就。

科努罗夫说，哈共产人民党党员曾经到访一些深度贫困的中国村庄，目睹那里的民众如何在中国共产党带领下摆脱贫困走上致富之路，这让哈共产人民党深切感受到中国消除贫困的决心和速度。“我为中国人民取得的减贫成绩感到由衷高兴。中国消除贫困对周边国家意义重大。中国减贫不但造福中国人民，也将为地区带来更多福祉。”

对于中国的强力反腐，科努罗夫说，中国重拳反腐，这是正确的举措，“只有与腐败进行果断的斗争，才能巩固执政基础，为国民创造美好的未来。中国反腐斗争的成功，值得所有国家学习”。

谈及中国的抗疫表现，科努罗夫说，新冠病毒是全人类的敌人，中国在很短时间内成功阻击疫情，最大限度地减少病毒传播，挽救生命。中国抗击疫情得力，并积极开展国际合作，向很多国家提供了支持。

科努罗夫表示，在外交领域，中国奉行的睦邻友好、互利共赢、相互尊重的理念得到了认可。

科努罗夫说，哈萨克斯坦对中国的成功之路很感兴趣，希望汲取东方智慧发展哈国数字经济、减少贫困、增加全民福祉。

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