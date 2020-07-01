以总理暗示推迟实施吞并约旦河西岸部分地区的计划

新华社耶路撒冷6月30日电（记者陈文仙 尚昊）以色列总理内塔尼亚胡6月30日表示，以政府将在“今后几天”继续讨论对约旦河西岸部分地区“实施主权”的计划。当地媒体认为，这暗示以色列将不会在7月1日开始推进对约旦河西岸部分地区的吞并计划。

据以色列总理办公室30日发表的声明，内塔尼亚胡当天出席了在耶路撒冷举行的外交部新任总干事就职仪式并发表讲话。内塔尼亚胡说，当天他与美国总统国际谈判特别代表阿维·伯科威茨、美国驻以色列大使戴维·弗里德曼等举行了会谈。内塔尼亚胡表示，他们谈到了“主权问题”，“我们这些天正努力解决这个问题，今后几天我们还将继续努力”。

以色列媒体普遍认为，内塔尼亚胡此番讲话暗示他将不会在7月1日开始推进对约旦河西岸部分地区的吞并计划。

今年4月，内塔尼亚胡与蓝白党领导人甘茨签署联合政府协议。根据这一协议，以色列将从7月1日开始在美国“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

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