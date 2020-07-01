新华社马德里7月1日电 专访：人类命运共同体倡议有助于推动全球携手抗击新冠疫情——访西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚

新华社记者冯俊伟 谢宇智

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特利亚近日在接受新华社记者专访时指出，中国提出的构建人类命运共同体倡议，有助于推动全球携手抗击新冠疫情。

森特利亚认为，构建人类命运共同体的倡议包括了国与国之间的“相互合作”，以及在寻求共同利益和安全的基础上“通过发展全球治理机制来共享资源的可能性”。

他指出，当今世界，所有国家和地区之间都“存在着相互依存的关系”，只有通过紧密合作，共享资源和技术进步，才能“以互赢方式获得加倍收益”。

森特利亚强调，构建人类命运共同体能够通过“建立明确的规则来帮助和保护那些脆弱的国家，免受更为强大和发达国家的不公平对待”。人类命运共同体将是建立在“尊重各国文化、特性、主权和领土完整基础上的”，让国与国之间相互平等对待。

森特利亚认为，应将“一带一路”倡议作为应对后疫情时代全球经济不确定性的基本框架。

他解释说，这场疫情或将让全球陷入经济危机，并将对那些更为脆弱的国家产生严重不利影响，而“一带一路”这项“历史上最大的国际合作项目”将帮助世界各国克服这场危机，“重新激活因生产瘫痪而受到影响的世界经济”。

森特利亚着重强调了中国在世界范围内，尤其是在欧洲帮助应对新冠疫情所做的努力。他说，中国政府向许多国家提供了抗疫物资，欧洲的华人社区也为抗疫提供了帮助。

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