病例激增　美共和党人改口呼吁戴口罩

美国一些州近来确诊新冠病例显著增加，不少共和党议员呼吁民众戴口罩，与先前立场大不相同。

众议院少数党领袖、共和党人凯文·麦卡锡6月29日说，每个美国人都有责任遵循疫情防控规范，协助遏制新冠病毒传播。“他们应当戴口罩，”麦卡锡告诉美国消费者新闻与商业频道，“如果大家不能保持社交距离，就需要戴口罩……需要彼此尊重。”麦卡锡的家乡加利福尼亚州原本已经放松管控措施以重启经济，但由于单日新增病例近来持续激增，州政府28日命令部分县辖区内酒吧重新关闭。

南卡罗来纳州同样出现疫情反弹现象。代表该州的共和党籍联邦参议员里克·斯科特在社交媒体推特上说：“我鼓励每个人戴上口罩。”

路透社报道，美国各地对疫情防控措施的反应呈现党派色彩。路透社5月与益普索集团合作民意调查发现，三分之一共和党人“非常担忧”新冠疫情，而民主党人中这一比例将近一半。现身公众场合时，共和党籍总统唐纳德·特朗普不戴口罩，而民主党总统竞选人、前副总统乔·拜登几乎每次都戴口罩。

许多共和党政界人士平时不戴口罩；一些美国人认为，人们在公共场所戴不戴口罩属“个人选择”。然而，疫情反弹迫使得克萨斯州、佛罗里达州等由共和党人执政的州恢复部分限制措施，如关停休闲娱乐场所。

美国副总统迈克·彭斯6月28日访问得州期间呼吁民众戴口罩。怀俄明州联邦众议员莉兹·切尼上周在推特发布其父亲、共和党籍前副总统迪克·切尼戴外科口罩照片，附文字标签“真男人戴口罩”。众议院议长、民主党人南希·佩洛西也用这句话来呼吁政府明确要求全国民众戴口罩防疫，并认为疾控机构迄今止步于“建议”戴口罩是因为不想得罪特朗普。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：于洋、燕勐)