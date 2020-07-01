波兰总统选举进入第二轮

波兰总统安杰伊·杜达在6月28日的首轮总统选举投票中得票数居首，但因得票率未超过50%，总统选举进入第二轮。

波兰国家选举委员会6月29日宣布，根据99.78%的计票结果，杜达得票率为43.67%，位居第一，反对党公民纲领党候选人、华沙市长拉法乌·恰斯科夫斯基以30.34%的得票率居次。最终计票结果预计出入不大。

按照波兰选举法，如果没有候选人在首轮选举中得票过半，得票率排前两名的候选人将进入第二轮角逐。杜达将在7月12日第二轮投票中与恰斯科夫斯基对决。

恰斯科夫斯基6月29日在波兰中部城市普沃茨克面向支持者呼吁所有希望变革的选民支持他。

路透社报道，杜达能否连任对于支持他的法律与公正党至关重要，关乎该党能否进一步落实其政策，包括司法改革。杜达自称政府福利项目的捍卫者，誓言保护传统家庭观念。

为备战第二轮投票，杜达说，他将保护传统社会价值、反对同性婚姻伴侣收养儿童，试图拉拢极右翼候选人克日什托夫·博萨克的支持者。博萨克在首轮投票中得票率近7%，排名第四，无缘第二轮角逐。

杜达接受广播电台采访时说：“我们与博萨克有许多共同的价值观。我们希望家庭得到尊重，我们希望传统价值观成为波兰社会可以倚靠的强大支柱。”

分析人士认为，受新冠疫情影响，波兰的就业和薪资水平成为选民关切所在，杜达作为总统面临相应挑战。

波兰私营电视台TVN和国营电视台TVP于6月28日晚些时候发布的最新民意调查结果显示，杜达的支持率领先恰斯科夫斯基不到2个百分点。

在首轮投票中，独立候选人希蒙·霍洛夫尼亚以13.3%的得票率排在第三。分析人士预测，许多霍洛夫尼亚的支持者将转而支持恰斯科夫斯基，而博萨克的支持者仍存在较大不确定性。（庄北宁）（新华社专特稿）

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