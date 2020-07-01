美国学者：关闭人才大门会导致失业和竞争力下降

肖恩·伦道夫在人民网论坛演讲

人民网旧金山6月30日电（记者 邓圩）“关闭人才大门会导致失业和竞争力下降。”当地时间6月30日，旧金山湾区委员会经济研究所所长肖恩·伦道夫告诉记者，特朗普政府计划到年底前暂停发放H-1B和其他临时签证的计划，是对让硅谷和美国其他技术中心获得成功的商业模式的直接挑战。而这种方式正纸支撑着美国经济和技术的领导模式。

肖恩告诉记者，硅谷是建立在人才的基础上的，其中大部分人才来自世界各地。硅谷以能够吸引训练有素的、有创造力的人才的能力，诠释了其经济为何表现出色。他认为虽然美国这项新的签证政策短期影响或者有限 (这项命令不适用于已经持有签证的人)，但是限制人才流动到美国的政策将会长期打击美国企业的竞争力和增加成本，无论是否限制技术人才。

数据显示，美国政策国家基金会最近审查了91家独角兽公司(价值10亿美元以上的创新公司)的数据。调查结果非常说明问题:超过一半的公司(50家)至少有一位创始人是移民。这种情形着旧金山湾区很多，包括特斯拉、Slack和优步等知名企业。

调研显示这些企业总价值2480亿美元，平均每家公司创造了1200个工作岗位，其中绝大多数岗位在美国。33家公司总部在加州。移民对当地创新的贡献不仅限于创始人。接受调查的91家公司中，有75家(82%)的企业至少有一位移民担任关键管理或产品开发职位，多数是首席执行官、首席技术官或工程副总裁。

而马里恩·尤因·考夫曼基金会(Marion Ewing Kauffman Foundation)的其他研究发现，移民成为企业家的可能性是本土公民的两倍。“我们每天都能在旧金山湾区看到这种情况，那里40-45%的创业公司是由来自其他国家的企业家领导的。”肖恩证实。

“言外之意很清楚。”肖恩说，如果移民越来越少，创业公司也会越来越少。失去这些初创公司意味着新公司的减少和工作岗位的减少。高科技和非科技公司都使用h-1b签证来填补需要独特技能或本地无法获得的职位空缺。这些数字虽然并不大，但具有战略意义。在很多情况下，持有h-1b签证的人会获得绿卡或永久居留权，这使他们能够长期为美国经济做出贡献。

“因此，这不仅仅是临时工的问题，而是创新和长期人才流动的问题。”肖恩说。

对人才关上大门，意味着什么？肖恩分析，受过良好教育、但被美国拒绝的人将受到美国竞争对手的欢迎，他们可能会选择去其它国家，或者他们可以选择呆在家里创办自己的公司。但如果硅谷或其他公司在需要的时候找不到需求的人才，可能会导致更多高技能工作岗位和职能离开美国，比如，前往加拿大等其他国家的可能性会增加。因为加拿大欢迎移民，而且那里教育程度高、技能高的工人随处可得。

当然，如果潜在申请者认为他们毕业后没有机会在美国工作，那么严重依赖外国学生来填补工程和计算机科学等研究生院系空缺的美国大学也会遭遇人才危机。美国本土媒体报道称，其他签证也将被暂停，包括季节性工人的H-2Bs签证，以及公司内部调动的L签证，以及学生暑期工读项目的J签证。

“以新冠病毒为借口阻隔人才流动，并不会解决刚需或者创造新的就业机会。而另一方面，它将削弱使‘美国真正伟大（made America truly great）’的人才流动。企业和公民团体应予以反击。”肖恩告诉记者。

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