学长的亲历告诉你：“这是中国制度的优势”——欧美同学会“讲述抗疫故事，坚定‘四个自信’”线上交流会见闻录

6月30日，中国共产党成立99周年前夕，欧美同学会（中国留学人员联谊会）在北京举办了“讲述抗疫故事，坚定‘四个自信’”线上交流会。欧美同学会（中国留学人员联谊会）党组书记、秘书长王丕君主持并讲话。

此次交流会以网络直播、在线互动形式进行，分别在北京设主会场和全国30家省级欧美同学会设立分会场。欧美同学会留英分会会长、中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福，北京大学人民医院创伤救治中心医生常盼盼，中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心执行副主任、研究员龚云在主会场作主题演讲并回答大家的提问。欧美同学会15个国别分会新一届理事会在京领导班子成员和骨干代表到主会场参会。逾60万人在线观看了此次交流会。

用鲜活的中国事实和全球比较，深化我们对中国特色社会主义制度优势的认识

一场突如其来、席卷全球的新冠肺炎疫情，给世界百年未有之大变局增加了更多不确定因素。

疫情暴发后，欧美同学会在1月30日即发出《关于助力新冠肺炎疫情防控工作倡议书》，动员欧美同学会各级各类组织和留学人员积极响应习近平总书记和党中央号召，发挥自身优势，投入到疫情防控人民战争、总体战、阻击战之中；引导海内外留学人员坚定信心、投身抗疫、形成合力。在欧美同学会各级各类组织和海内外广大留学人员共同努力下，为湖北及其他地区抗疫防疫捐款捐物累计超过100亿元；同时发挥欧美同学会“一带一路”研究院智库专家作用，紧紧围绕疫情防控的重点难点、有效开展国际医疗援助、后疫情时期的人才工作、助力“六稳”“六保”和复工复产达产等进行集中建言献策。疫情在国外蔓延后，欧美同学会及时开展海外留学人员有关情况调研，了解他们的困难与诉求，形成报告上报有关部门；同时向各地方组织和国别分会提出工作建议，积极为海外留学人员提供防疫物资，开展疫情防控咨询等服务，为与欧美同学会有工作往来的外国机构和朋友们提供必要的防疫支持，受到当地各界的积极评价。

王丕君表示，迎来建党99周年之际，欧美同学会在具有百年历史的会址举行“讲述抗疫故事，坚定‘四个自信’线上交流会”，就是要在这一特殊的历史年份和重要的时间节点，通过参与这场近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球大流行病相关工作特别是亲赴一线参与救治的留学人员，讲述在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民戮力同心抗击新冠肺炎疫情的伟大故事；通过党史党建专家来解读全球大流行病肆虐下，中国能够取得抗疫重大战略成果的制度背景、文化背景、理论根基，用鲜活的中国事实和全球比较，深化我们对中国特色社会主义制度优势的认识，从而更加树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为实现“两个一百年”奋斗目标、为实现中华民族伟大复兴中国梦凝聚起海内外留学人员的磅礴力量。

中国抗疫行动彰显人民至上的执政理念和负责任大国的担当

欧美同学会留英分会现任会长高福，是中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任，参与了此次我国疫情防控宏观决策与实施的全过程。

高福学长说，新冠肺炎疫情是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，对全世界是一次严重危机和严峻考验。

高福表示，疫情发生后，中国共产党和中国政府高度重视、迅速行动，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，统揽全局、果断决策，为中国人民抗击疫情坚定了信心、凝聚了力量、指明了方向。经过艰苦卓绝的努力，中国用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，疫情防控阻击战取得重大战略成果。

高福指出，在疫情防控和医疗救治工作中，中国共产党作为最高政治领导力量发挥着总揽全局、协调各方的核心作用。果断的决策部署、坚定的决心信心、真挚的人民情怀，凝聚起抗击疫情的强大合力。中国以最全面、最严格、最彻底的防控举措，改变了疫情快速扩散流行的危险进程，也构建起了阻止疫情传播的第一道防线，为全世界抗疫争取了宝贵时间。此后，因应疫情变化，适时推进常态化防控。针对境外疫情蔓延情况，及时构建外防输入体系，加强对境外我国公民的关心关爱。积极开展国际合作，本着公开、透明、负责任态度，及时通报疫情信息，主动分享防疫技术和做法，相互帮助、共同抗疫。一举一动，彰显了人民至上的执政理念和负责任大国的担当。

“90后”有本领有理想，大事面前敢于担当

常盼盼是北京大学人民医院创伤救治中心的一名“90后”医生，毕业于美国密歇根大学。他结合驰援武汉战疫的亲身经历与大家分享自己的感悟。

常盼盼学长介绍，他原本在2月9日那天举办婚礼，可一场突如其来的疫情打乱了所有的甜蜜计划。2月7日，即距离婚礼还有两天之际，他奉命随北京大学人民医院第三批援鄂医疗队出征奔赴武汉。

常盼盼说：“接到驰援武汉的通知，我毫不犹豫地赶回了医院。我当时是有一丝丝兴奋的，但这点我没敢告诉我的未婚妻。2008年上大学，一直到2018年毕业，我学了十年医，终于有一天能被国家需要、被社会需要，我觉得这是一份莫大的荣幸。作为一个手无缚鸡之力的书生，这个国家需要你挺身而出的机会能有几次呢？同时我也感谢我的家人对我的支持和理解。我还想告诉大家，我所在的134人团队中，我们都是普通人，是孩子、丈夫、妻子、父亲、母亲，大家都毅然决然地牺牲了小我，去驰援武汉。”

常盼盼舍小家为大家，未婚妻给予常盼盼极大理解和支持，并给常盼盼写了一封饱含深情的信。她在信中写道：“在此之前我曾经想象过、不安过这一天的到来，当时我就在想，如果这个时刻真的来临，我肯定会支持你，因为我们懂得彼此。你深知作为医生的责任和使命，坚守希波克拉底誓言，一身白大褂、一生医者心，令我钦佩。临走前我嘱咐你每天报个平安，于是你一天不落地告诉我‘出发了’‘回去了’让我放心，看到这些信息的我很温暖，爱对了人天天都是情人节。”

北京援鄂医疗队的成员大多是像常盼盼这样的90后，他们工作的地点是武汉同济医院的中法新城院区，这个院区都是重症和危重症患者，50张病床全部收满。医疗队分为6组，6个小时一班，工作量非常大。

“在40多天里我们成功救治了101位重症新冠肺炎患者，这样的成绩，靠的不仅仅是一腔热血，更是严密的组织能力凝聚力和对业务的熟悉。我们不上班的时候做的最多的就是控制院感培训，包括对各种流程的熟悉。到3月7日国家卫健委关于新型冠状病毒肺炎诊疗方案一共更新过7版，每更新一版我们就在前线学习一版，我们的专家就给我们解读一次，讲解怎么穿脱防护服等等，保护好自己才能救治更多的人。”常盼盼说，作为一名年轻医生，在抗疫和救治患者过程中，感受到的不仅仅是前辈们舍生忘死的精神，同时也感受到医患同心的力量，是他们对生的渴望、对医护人员无条件的信任和配合，最后才有好的效果。

“在新冠肺炎疫情防控斗争中，你们青年人同在一线英勇奋战的广大疫情防控人员一道，不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死，彰显了青春的蓬勃力量，交出了合格答卷。广大青年用行动证明，新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的！”3月15日，习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信，让常盼盼至今激动不已。

“得到了习总书记的赞扬，是莫大的荣幸，更是一种激励，更感受到时代赋予我们的责任和力量。我觉得信里的话不仅仅是习总书记对于我们医务工作者，也是对于所有‘90后’年轻人的鼓励和要求。”常盼盼表示，总书记指出“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望”时刻激励着自己，将继续在救死扶伤的岗位上拼搏奋战，不惧风雨、勇挑重担，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。

人民在中国共产党心目中比泰山还要重

龚云学长是中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心执行副主任，老家在湖北襄阳。

疫情暴发时，龚云正在湖北老家探亲。当时武汉已经“封城”，这让龚云意识到这次疫情很严重。如果一直在老家待着，可以好好休息一段时间，但是作为一名共产党员和社会科学工作者，龚云觉得自己应该迅速返回工作岗位。

龚云表示，在中国共产党的坚强领导下，中国科学家和医疗工作者在很短时间内就搞清楚了新冠病毒的基因序列，这说明，中国的科技已经取得相当大的进步，医疗科技水平甚至已经领先一些发达国家。就这一点而言，我们有底气足够自信。

龚云说，在这场疫情防控的人民战争面前，任何一个普通人感染新冠肺炎病毒，国家都全力以赴救治，这说明人民在中国共产党心目中的地位不言自明，比泰山还要重。中国共产党和人民天然融在一起，这是中国人民之所以爱中国共产党、支持中国共产党的天然因素。

三位主讲嘉宾结合各自工作研究领域，结合自身参加疫情防控的具体实践，结合自己的研习心得，畅谈了对中国特色社会主义制度优势的认识和思考，表达了对中国共产党的信心、对中国特色社会主义制度的信心、对中国未来发展的信心。通过他们，我们看到了新时代留学人员在祖国最需要的时刻，能够听党话、跟党走，始终同人民站在一起，同人民奋斗在一起的群体形象，感受到了留学人员将爱国之情、强国之志、报国之行统一起来的崇高情怀。

“世卫组织总干事谭德塞由衷感叹：‘中方行动速度之快、规模之大，世所罕见。这是中国制度的优势。’我想广大留学人员通过对我国抗疫过程和重大战略成果的回顾，通过中国和一些西方国家抗疫形成的鲜明对比，能够形成这样的共识：党和国家坚持人民至上理念，关注了人民的呼声、回应了人民的期盼、维护了人民的权益，获得了人民群众的高度信任和全力支持，这是我们之所以能够团结人民、形成社会合力、打赢这场疫情防控战的秘诀。”王丕君在总结讲话中说，相信经过这场抗击疫情的特殊实践后，广大留学人员一定能够更加坚定中国共产党驾驭复杂局面、应对风险挑战的信心，加深对举国体制集中力量办大事的制度优势的理解和认识，加深对中国共产党始终以人民为中心的理解和认识。

（文、图／《留学生》杂志社）

(责编：于洋、燕勐)