疫情恶化就业 日本失业人口接近200万

日本总务省6月30日发布5月日本失业率为2.9%，达到3年以来最高，失业人口逼近200万。厚生劳动省同一天发布的数据显示，日本劳动力市场需求5月持续减少，就业形势恶化。

总务省数据显示，日本失业率连续3个月上升，5月比4月高出0.3个百分点。失业人口比去年同期增加33万，至198万人。

厚生劳动省30日发布5月有效求人倍率为1.2，连续5个月减少，是2015年7月以来最低水平。有效求人倍率指劳动力市场需求人数与求职人数之比，数值跌破1表示劳动力市场供大于求。

日本5月有效求人倍率比4月低0.12，创46年来最大跌幅。日本全国47个都道府县5月有效求人倍率环比都有所下降，其中冲绳县最低，为0.78。

5月新增就业岗位相比去年同期减少32.1%，其中住宿餐饮业减少55.9%，服务和娱乐业减少44.2%。

最新数据显示，5月日本男性失业率为3.2%，女性失业率为2.5%。

日本5月下旬全面解除紧急状态，6月19日起全面解除都道府县之间的旅行限制。首都东京近日新增新冠确诊病例增多，截至30日连续5天单日新增确诊病例超过50例。共同社报道，日本政府对重新宣布紧急状态态度谨慎。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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