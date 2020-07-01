人民网>>国际

病例激增 美共和党人改口呼吁戴口罩

2020年07月01日09:02  来源：新华网
 

美国一些州近来确诊新冠病例显著增加，不少共和党议员呼吁民众戴口罩，与先前立场大不相同。

众议院少数党领袖、共和党人凯文·麦卡锡6月29日说，每个美国人都有责任遵循疫情防控规范，协助遏制新冠病毒传播。“他们应当戴口罩，”麦卡锡告诉美国消费者新闻与商业频道，“如果大家不能保持社交距离，就需要戴口罩……需要彼此尊重。”麦卡锡的家乡加利福尼亚州原本已经放松管控措施以重启经济，但由于单日新增病例近来持续激增，州政府28日命令部分县辖区内酒吧重新关闭。

南卡罗来纳州同样出现疫情反弹现象。代表该州的共和党籍联邦参议员里克·斯科特在社交媒体推特上说：“我鼓励每个人戴上口罩。”

路透社报道，美国各地对疫情防控措施的反应呈现党派色彩。路透社5月与益普索集团合作民意调查发现，三分之一共和党人“非常担忧”新冠疫情，而民主党人中这一比例将近一半。现身公众场合时，共和党籍总统唐纳德·特朗普不戴口罩，而民主党总统竞选人、前副总统乔·拜登几乎每次都戴口罩。

许多共和党政界人士平时不戴口罩；一些美国人认为，人们在公共场所戴不戴口罩属“个人选择”。然而，疫情反弹迫使得克萨斯州、佛罗里达州等由共和党人执政的州恢复部分限制措施，如关停休闲娱乐场所。

美国副总统迈克·彭斯6月28日访问得州期间呼吁民众戴口罩。怀俄明州联邦众议员莉兹·切尼上周在推特发布其父亲、共和党籍前副总统迪克·切尼戴外科口罩照片，附文字标签“真男人戴口罩”。众议院议长、民主党人南希·佩洛西也用这句话来呼吁政府明确要求全国民众戴口罩防疫，并认为疾控机构迄今止步于“建议”戴口罩是因为不想得罪特朗普。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved