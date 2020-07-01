政治操弄成不了救命稻草（钟声）

在人类共同面对的新冠病毒面前，美国国务卿蓬佩奥总是罔顾事实、胡言乱语，不断借疫情抹黑中国，毫无道德底线。在其种种谎言背后，是美国新冠肺炎确诊病例超过256万、病亡人数超过12.5万的现实悲剧，是美国社会各界对本国应对疫情不力现状的失望情绪和严厉批评。两相对比，世人更能认清蓬佩奥试图转移视线、转嫁矛盾、寻找“替罪羊”的冷酷虚伪面目，更能认清蓬佩奥将疫情政治化的丑陋表演。这一切的实质，就是有人总是把政治私利凌驾于美国人民生命健康安全之上。

抗击疫情，离不开真真切切的心愿、实实在在的行动。中国共产党和中国政府始终坚持人民至上、生命至上，全力以赴救治生命，中国始终坚持公开、透明、负责任态度及时向国际社会公布疫情信息。国际社会公正舆论公认，“全球直播式”的中国抗疫行动面向世界毫无隐瞒。直到今天，“学习强国”客户端“实播中国”频道还日日夜夜将镜头对准武汉的街道、广场。中国政府发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，真真切切地记录了中国抗疫历程中5个阶段126个重要时间节点的事实。真相，就是中国坚持对人民负责、对生命负责的鲜明态度，以非常之举应对非常之事，全力保障人民生命权、健康权。真相，就是中国上到108岁老人，下至出生仅30小时的婴儿，都能获得全力救治。真相，就是中国拿出了经得起时间和历史检验的抗疫答卷。

解美国之忧，岂能倚仗“甩锅”推责诈术！根据今年5月美国媒体有关统计数据，美国31个州超过1/3的死亡病例来自养老院。疫情如此严重的形势下，平素大谈特谈民主、人权“教义”的美国一些政客，一门心思臆造新冠病毒之外的敌人，对遏制疫情蔓延、佑护美国人民生命之大任却根本提不起兴致。

蓬佩奥违背科学、违背常识、违背公理编造的一个个谎言，一再被事实无情戳穿。他诬称是中方“让新冠病毒扩散到全世界”，但加拿大、法国、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、日本等多国的病毒溯源研究均表明，有关国家的病例绝大多数并非来自中国。《纽约时报》近日发表题为《为什么美国要对外输出冠状病毒》的文章，指出：美国作为全球新冠肺炎病例最多的国家，当前正持续不断地遣返数以千计的非法移民，其中很多是新冠病毒感染者。据报道，危地马拉政府4月底的报告显示，该国将近1/5的感染病例与被美国驱逐出境者有关。

病毒溯源是科学问题，需要科学家和医学专家进行研究，基于事实和证据得出科学结论。西班牙巴塞罗那大学近日研究发现，在去年3月采集的巴塞罗那废水样本中检测出了新冠病毒，欧洲多地的研究也得出类似结论。全球科学界仍在持续攻坚，对新冠病毒开展溯源工作。蓬佩奥眼看着自己拼命捏造的“病毒起源于中国武汉”之说在事实面前破产，仍然不肯善罢甘休，近来还在持续唠叨拿不出半点科学证据的谎言，其言其行，可笑至极，无耻至极。

蓬佩奥为中国罗织的种种所谓“罪名”，恰恰呈现出美国一些政客在应对疫情上的价值取向——自利短见、任性低效、不负责任。英国《经济学人》杂志指出，蓬佩奥在胡说八道方面有着悠久历史，他针对中国的言论“显然是为了分散人们对美方抗击疫情的注意力”。美国《华盛顿邮报》批评道，蓬佩奥公然将疫情政治化，这使他成为人们记忆中最黯淡、最低效的国务卿，“他就像又一个美国政府雇佣的政治黑客——专注于政治利益，对道德不当充耳不闻”。

政治操弄成不了救命稻草。作为全球医疗技术最发达、最成熟的国家，美国疫情形势迄今未见好转，既令人痛心，也让人费解，更值得美国一些政客好好反思。生命最宝贵。再次奉劝美国一些政客，收起“甩锅”推责的伎俩，摒弃唯政治私利是图的恶习，尽早把应对美国国内疫情、挽救人民生命放在首位。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 13 版）

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