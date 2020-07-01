英国湖南专家学者协会正式成立

人民网伦敦6月30日电（白天行） 英国湖南专家学者协会云成立仪式日前举行，湖南省委常委、省委统战部部长、湖南省海外联谊会会长黄兰香，中国驻英国大使馆教育公参王永利，湖南省侨联党组书记黄芳，中国驻英国大使馆科技公参蒋苏南，湖南师大党委书记蒋洪新，牛津大学终身教授傅晓岚，中南财经政法大学校长杨灿明等200余位英国与湖南等海内外专家学者以视频会议的形式集结“云端”共同参会。

黄兰香对协会的成立表示祝贺，她表示，长期以来，旅英湖南乡亲和海外湘籍华侨华人继承和发扬中华民族的优良传统，秉承湖湘人文精神，大力促进住在国与祖（籍）国经济、科技、人文等各领域交流合作，架起中外友好往来的桥梁，积极推动了中国同世界各国的共享共赢。当前，全国上下正在全力统筹疫情防控和经济社会发展。英国湖南专家学者协会人才荟萃，智力密集，联系广泛。希望协会和广大海外湘籍侨团，广泛团结，增进共识，坚定信心，秉持人类命运共同体理念，主动融入当地，当好民间使者，讲好两国故事，推动文明互鉴，增进彼此了解，为促进住在国的发展和中华民族伟大复兴做出新的更大贡献。

王永利表示，协会在全球抗疫特殊时期成立实为创举，体现了英国湘籍人士强大的凝聚力和组织力，期待协会能团结广大专家学者， 助推湖南和英国在教育、科技等多方面不断深化交流与合作，为湖南提升国际影响力做出贡献。蒋苏南指出，湖南山川秀美、英才辈出，英国湖南同胞们在中英两国抗击疫情的工作令人印象深刻，期待协会能做好中英两国友好的促进者、湖南与英国科技创新务实的促进者和做好广泛联系英国湘籍人士、专家学者的促进者。

除到场嘉宾外，湖南省教育厅党组副书记、副厅长王瑰曙，英国皇家工程院院士、英国伦敦玛丽女王大学副校长王文，吉首大学校长廖志坤，湖南工业大学校长刘扬等也向协会成立发来贺电。

英国湖南专家学者协会 (UK Hunan Specialist and Scholars Association)由湖南籍和与湖南有渊源的英国专家学者共同创建，拥有超过百位任教于英国各大高校的专家学者与各个行业的顶尖人才，覆盖文、理、工、商等各个学科和领域。协会以促进英国和湖南之间的高端人才多层次、全方位交流为宗旨，致力于成为英国和湖南之间的高科技高端人才交流合作互帮互助的重要平台。

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