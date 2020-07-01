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意大利浙江大学校友会坚决拥护香港国安法

2020年07月01日08:40  来源：人民网-国际频道
 

人民网罗马7月1日电（记者 叶琦）2020年6月30日在北京举行的第十三届全国人大第二十次会议全票表决通过了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，意大利浙江大学校友会表示将坚决拥护，声明如下：

“东方明珠”香港是伟大祖国不可分割的一部分，香港特别行政区实行的一国两制政策是一次前所未有的伟大实验。自从回归祖国20多年，中央政府始终坚持贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，香港的各行各业取得了变革性的发展，香港同胞的各项合法权益得到了充分的保障。

维护国家安全是古往今来任何一个主权国家的首要任务，香港特别行政区也不能例外。遗憾的是，在某些别有用心的势力阻扰下，充分体现港人治港的基本法中关于国家安全的第23条立法受到长期污名化，迟迟未能落实，可以说香港在国家安全上基本上处于不设防的状态。同时，香港社会长期意识形态化，片面强调”两制”，有意无意地忽视”一国”这个根本前提。少数别有用心的人公然鼓吹港独，煽动暴力，屡屡突破中央政府的底线，企图否认一个中国这个基本原则。各种外部势力肆无忌惮插手捣乱，干预香港事务，中国国家安全受到严重危害。特别是去年香港爆发了长达几个月的修例风波，港独分子发动了一系列令人发指的破坏活动，香港经济受到了严重破坏，香港同胞的利益受到了极大的威胁，一国两制的政策受到严峻挑战。不堵上香港安全问题的法律缺口，香港的长期繁荣就无法得到根本的保障。

在此严峻形势下，2020年6月30日在北京举行的第十三届全国人大第二十次会议全票表决通过了《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。这是一个令人振奋的好消息，是全世界所有华人的共同愿望。《香港国安法》彻底堵上了香港在维护国家安全方面的法律漏洞，从而能从根本上遏制惩处任何企图破坏国家统一、分裂国家的行径，有效钳制心怀叵测之外部势力的插手，从而保障了香港长期的繁荣和发展。国家安全是国家的基本利益，是国家生存发展的前提、人民幸福安康的基础，是包括香港同胞在内的全世界华人的共同义务。任何危害国家主权安全，利用香港企图分裂中国的活动，需要坚决予以制止。《香港国安法》的制定，受到了包括香港同胞在内的全世界华人的热烈欢迎，也完全符合香港同胞的根本利益。《香港国安法》通过后，港独份子纷纷偃旗息鼓，就是明证。

意大利浙江大学校友会坚决拥护支持《香港国安法》的公布，同时呼吁广大海外侨胞共同努力，坚决维护“一国两制”，捍卫香港的法律与秩序。我们坚信在《香港国安法》的保证下，历经考验的“一国两制”政策必将展现出更加旺盛的生命力，香港经济的发展必将进入一个新的阶段，香港的长期繁荣稳定必将得以实现, “东方明珠”必将再次发出璀璨的光芒。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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