新西兰敲定明年APEC会议线上举行

新西兰副总理兼外交部长温斯顿·彼得斯6月30日宣布，受新冠疫情影响，原定明年在新西兰最大城市奥克兰举办的亚太经济合作组织(APEC)会议将以线上方式举行。

彼得斯在一份声明中说，虽然亚太经合组织系列会议要到2021年11月才陆续举行，但作为东道主，新西兰必须提前考虑会议筹办和安保等工作，敲定以何种方式举办会议。

他说，考虑到各国因疫情采取边界管控等因素，以线上方式开会是“务实之举”。

“新冠疫情严重影响我们开展国际外交的方式，”彼得斯说，“鉴于当前全球环境，让大量高级别访客2020年年底开始到访新西兰不现实。”

亚太经合组织是亚太地区层级最高、领域最广、最具影响力的经济合作机制之一，现有21个成员。法新社报道，如果会议实地举办，预期超过2万人将到访新西兰。

“如果我们举行现场会议，数以千计的人今年年底开始会入境新西兰，其中一些来自疫情热点地区，”彼得斯说，“我们无法保证这些人无需隔离便能入境新西兰。”

彼得斯认为，疫情当前，亚太经合组织可以发挥重要作用，尤其是经济影响力。他说，确定亚太经合组织会议举办方式“带来确定性，让我们能聚焦以线上方式取得有意义成果”。

按法新社说法，去年10月一场大火导致亚太经合组织会议场馆建设延期，新西兰政府正在为找到足够酒店房间接待参会者犯愁，改以线上方式开会解决了这一难题。（闫洁）（新华社专特稿）

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